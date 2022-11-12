永和大樓磁磚掉落險砸人 工務局：砸傷亡最高可罰30萬

新北市永和區今發生大樓外牆磁磚整片掉落情形，讓附近民眾頗為驚嚇，剛好路過的只能嚇得抱頭快閃，好在沒有造成傷亡。新北工務局表示，目前沒有持續掉落之虞，但仍要求社區找廠商進場全面檢視，如未善盡維護而有磁磚掉落造成人員傷亡，依建築法規定可處予6萬至30萬元罰鍰。

永和區永和路1段某大樓今有一13層高大樓外牆整片掉落，雖然沒有造成人員傷亡，但卻砸毀下方水果賣場遮雨棚，還波及1輛汽車及7輛機車受損。據了解，意外疑似大樓外牆磁磚年久失修導致，警方已封鎖現場，並通知大樓主及受害車主。

工務局表示，派出所第一時間已就近至現場拉設封鎖線，以避免影響公共安全；工務局也立即派員至現場勘查，經目視無持續掉落之虞，但仍要求管委會立即先清除掉落地面磁磚，並請廠商今日全面檢視並排除有掉落之虞磁磚。

工務局提到，目前正請社區找清潔工清除地上磁磚中，社區找的廠商下午也進場全面檢視；工務局也提醒，如未善盡維護有磁磚掉落而造成人員傷亡情形，依建築法規定可處予6萬至30萬元罰鍰。