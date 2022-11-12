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新北3水環境巡守隊 獲頒五星級認證

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
環保局主任秘書陳美玲(右2)表揚3支榮獲五星級認證的水環境巡守隊。圖／新北市環保局提供
環保局主任秘書陳美玲(右2)表揚3支榮獲五星級認證的水環境巡守隊。圖／新北市環保局提供

新北市環保局昨舉辦「111年度水環境巡守隊績效考核表揚典禮」，表揚榮獲5星級認證的新店崇光社大、鹿角溪濕地、鸚哥等3支水環境巡守隊，及榮獲4星級、3星級認證的7支水環境巡守隊，同時也針對表現優異的志工頒發環保特殊事蹟獎、最佳環境保護獎、最佳志工服務時數及環境教育推手獎等共22名個人獎項。

榮獲5星級認證的「新店崇光社區大學水環境巡守隊」，今年特別以影像紀錄及說故事的方式，紀錄隊員在新店溪巡檢的過程，未來將結合社區大學，推展水文化紀錄；同樣獲得5星級認證的「鹿角溪溼地小小水環境巡守隊」，除每月固定於鹿角溪人工濕地進行溼地巡守、水質檢測、淨溪、外來種移除、濕地生態觀察外，更發展全年齡層的環境教育課程，是推展環境教育向下札根的優良典範；「鸚哥水環境巡守隊」也獲得5星級認證，該巡守隊由鶯歌當地社區民眾組合而成，在楊國龍隊長的號召之下，每週定期巡檢鶯歌溪，協助污染防治及髒亂通報。

而首次獲頒4星級認證且同時獲得最佳績效進步奬的「樹林區山佳里水環境巡守隊」，由許建強隊長帶領隊員平均每月至少辦理2場淨溪及巡檢活動，13年來用心巡守樹林鹿角溪中游段。

環保局主任秘書陳美玲表示，新北環保局結合各地民眾、社區、學校、團體及企業等民間組織組成水環境巡守隊，至今已邁入第18個年頭，隊伍數達27隊，隊員共903名。新北陸域水系巡守範圍已擴及淡水河流域的大漢溪、新店溪、基隆河及其支流，巡守長度達174公里。

陳美玲表示，今年雖然持續受到疫情影響，巡守隊夥伴仍在依循防疫指引下，積極辦理上百場次教育訓練、淨溪及水質監測等活動，顯見志工們對於水環境的保護和堅持。

鹿角溪濕地小小水環境巡守隊辦理鹿角溪地魚類調查活動。圖／新北市環保局提供
鹿角溪濕地小小水環境巡守隊辦理鹿角溪地魚類調查活動。圖／新北市環保局提供

巡守 人工濕地

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