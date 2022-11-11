挺民主挺政壇前輩 趙天麟號召300人看「流麻溝十五號」

以70年前女性思想犯在綠島的生活為背景的「流麻溝十五號」，正在全台各地上映。立委趙天麟今晚號召300人進高雄大遠百看電影，他允諾接下來會在北高雄再辦一場電影包場特映會，「這麼好的電影，值得觀眾二刷、三刷，用新台幣讓它一直上架」。

2018年台北市長選舉落敗後，姚文智宣布退出政壇，新重心是投入電影拍攝。姚文智跨入影視產業的第一部電影「流麻溝十五號」，重現台灣女性政治受難者真實故事，重現白色恐怖肅殺氛圍。

趙天麟說，姚文智不只是他政治上的前輩，也是多年好友，「流麻溝十五號」是姚跨入影視產業第一部電影，他用行動力支持，舉辦電影包場特映會，為姚文智加油，也為台灣影視產業加油。趙也說，很佩服姚文智能拍出一部好看又深具有意義的電影，值得台灣人一看再看，「大家接力相挺，就能讓這部片直接演到賀歲檔期」。

「台灣民主得來不易，看過電影特別有感觸！」趙天麟談到，距地方選舉剩最後2周，台灣人正享受著自由民主的果實，可以發揮手中的選票力量，選出自己心中理想的候選人，是因為有一群人將畢生青春奉獻給追求自由民主的理想。

出席電影映後座談的「湠臺灣電影公司」製片人張永昌說，姚文智懷抱理想，目標是拍台灣過去100年故事，「流麻溝十五號」是重要的第一步，這部電影在群眾小額募資累積下誕生，目前持續推「以1加1方案」，加1張票給學生，已募集到6千多張電影待用券，讓學生能憑學生證免費看電影，期望台灣下一代能知道更多歷史與故事，警醒自己「我們要走向更好，不要再走回頭路」。