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新北整頓五股垃圾山成夏綠地 獲國家永續發展獎肯定

聯合報／ 記者李定宇施鴻基／新北即時報導
新北整頓五股垃圾山成夏綠地，獲國家永續發展獎肯定。圖／環保局提供
新北整頓五股垃圾山成夏綠地，獲國家永續發展獎肯定。圖／環保局提供

新北市府推動「五股垃圾山環境整頓計畫」，將藏汙納垢30年的五股垃圾山整頓成夏綠地，過程落實「永續發展」，且契合多項聯合國永續發展指標（SDGs），本月9日從134個機關團體競爭中脫穎而出，獲行政院111年「國家永續發展獎」肯定。

「國家永續發展獎」須經過初選、複選跟決選3階段，複選時的審查會委員是各界專家學者，從聯合國永續指標各面向逐一檢視審查，過關並不容易，整頓過程落實SDGs中的13項指標。如SDG6清潔飲水和衛生設施、SDG9產業與基礎設施的改善、SDG11永續發展市鎮規畫等，獲政府機關類「國家永續發展獎」。

環保局說，「國家永續發展獎」用意在表揚推動永續發展績效卓越單位，鼓勵全民參與，落實國家永續發展願景。新北市府以「五股垃圾山環境整頓計畫」參加評比，以新北「新實踐」、「宜居」、「共好」等目標，過程中落實執行。

環保局表示，過去30年五股垃圾山一直是五股區的陰暗角落，在市長侯友宜帶頭支持下，全市府29局處跨22個局處合作，輔導產業轉型、協助員工就業、強力稽查執法拆除違章建築、落實綠化建設，並在改造環境時兼顧「毛寶貝」安置問題，讓整頓計畫不只是冰冷的環境工程，也具有溫度。

新北整頓五股垃圾山成夏綠地，獲國家永續發展獎肯定。圖／環保局提供
新北整頓五股垃圾山成夏綠地，獲國家永續發展獎肯定。圖／環保局提供

聯合國 侯友宜 願景

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