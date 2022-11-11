新北歡樂耶誕城開幕光雕吸睛 300警力投入交通治安

新北市歡樂耶誕城活動今晚點燈開幕，現場光雕秀吸引民眾駐足。市警局說，出動300名警力配合保全、工讀生等維持交通與治安，現場民眾配合觀賞動線，熱鬧中並未推擠。

新北歡樂耶誕城今晚由副市長陳純敬主持開幕，並致詞謝謝德國經濟辦事處參與文化交流。市議員劉美芳以cosplay（角色扮演）出席，今天遞補宣誓就職的市議員唐聖捷也參與活動。絢麗的雷射效果搭配市府大樓，呈現令人驚奇的變幻。

新北耶誕城活動引發部分周邊住戶與通勤族抱怨塞車，有民眾今天在臉書（facebook）社群「我是板橋人」反映，「恐怖光明燈即將開啟」，活動不是歡樂耶誕城，而是「塞車撒旦城」，這時候是每年最痛苦的時間，不知道何時才會停辦。

也有市民貼文挖苦表示，耶誕城活動就那幾座遊樂設施，孩子不耐久候排隊，還不如帶孩子去附近百貨公司收費遊樂園，以免「市府免費的排隊排到哭出來」。

住板橋的羅姓民眾晚間接受中央社記者訪問表示，每年此時最害怕等公車，往往要延遲3班公車才搭得上。依記者現場觀察，今晚適逢週末前下班時間，加上天氣舒適，廣場充滿親子、情侶甚至放假的移工，穿梭各燈區與人行道、周邊的人行陸橋。

交通局交通安全科長林碧芬告訴中央社記者，今晚6時光雕秀開始時，縣民大道南下方向，板橋區民生路至新府路車多，其餘道路車流正常；市府與府中周邊停車場約8成滿；公車板橋轉運站人流順暢。

對於周邊交通動線，林碧芬表示，交通局開設交通戰情室，監控市府周邊重點路段與高快速道路交通，並與警察局聯合運用現場手機信號資訊，即時預測、掌握現場人潮，作為調整疏導措施的依據。

今晚點燈時，市民廣場參觀的民眾分布在廣場北側與外圍人行道視野較好的地方；警方不斷以擴音器疏解人流，台鐵與高鐵出口也有工讀生配合警局少年隊、婦幼隊指揮出入動線。

市府觀光旅遊局表示，依往年人潮經驗，平日最多單日約10萬人、假日約15萬、演唱會單日約20萬至25萬人。尤其演唱會時，包括警察、交通、保全、市府人員與工讀生，負責安全維護，並啟動分流機制，視人潮調整進出場動線，要求民眾不逗留。

觀旅局說，發生韓國黎泰院推擠死傷事件後，更重視聚會安全；進入廣場的主要動線是台鐵板橋車站往活動會場的主要連通道，當廣場活動人潮近8成滿時，啟動管制主要入口只出不進，並提早分流引導抵達燈區。除舞台主持人呼籲民眾勿推擠，也盼民眾分散在雙主燈區及4個主題燈區參觀。

不少民眾說，「今天晚上怎麼這麼多警察啊」；市警局表示，今晚出動300名警力維持交通與治安。

警察局婦幼隊長林子翔說，與少年隊聯合於人潮最多的耶誕樹裝置藝術燈（竹筍地標區）下方連通道，協助疏導人潮及防止推擠踩踏。

市警局交通警察大隊說，會加強巡查周邊道路、取締違規停車；活動會場將部署人力，引導民眾遵循動線，並隨時掌控人流狀況，彈性調整與及時因應。