新北歡樂耶誕城今晚開城 一路點燈到明年1月2日

2022新北歡樂耶誕城今天晚上正式開城，有Disney+經典角色與迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR的設計躍上市府牆面投影秀，同時點亮「新板」、「府中」雙主燈區，即日起至明年1月2日，一連串精彩的耶誕城系列活動正式啟動。

新北市長侯友宜因為已請假投入選舉行程，今年由代理市長陳純敬出席開城活動。侯友宜則是當「侯市民」，跟民眾一起參加開城儀式，但不少來看耶誕城的民眾認出來侯友宜，也爭相上前合影。

來到「新板」、「府中」雙主燈區，可以看到米奇、米妮、雪寶、巴斯光年、格魯特、古古等角色裝置。市民廣場「雪白之城」除了有精彩無比的主燈秀與雪寶主題耶誕樹外，還有雪白耶誕貨櫃市集、旋轉木馬與冰屋戲雪池。

站前廣場「銀白之森」則帶領民眾進入北歐雪國小鎮，；萬坪公園「皮克斯經典再現」則有許多皮克斯經典場景裝置與粉絲最愛的快閃店與迪士尼商品販售；府中燈區「國家地理極地」則以極地場景結合燈光藝術，納入環境保育議題AI數據聲光秀，展現其獨特的風格。

每年來新北歡樂耶誕城必看的「主燈秀」，以市府大樓北面牆面為載體，白天可一眼看見市府大樓上浮現優雅透亮的冰晶雪花，象徵著今年雪白之城的主題，一到夜晚，化身光彩奪目的大型光雕投影秀。本次主燈光雕投影秀從今日起每天17點30分至22點，每30分鐘展演一次。