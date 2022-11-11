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民進黨12日凱道為台灣鼓舞晚會 警方設2階段交管

中央社／ 台北11日電
民進黨12日將在凱達格蘭大道舉行「雙北凱道造勢晚」，高雄市長陳其邁也將北上站台。圖／取自蔡英文臉書
民進黨12日將在凱達格蘭大道舉行「雙北凱道造勢晚」，高雄市長陳其邁也將北上站台。圖／取自蔡英文臉書

民進黨12日將在凱達格蘭大道舉辦「為台灣鼓舞」雙北造勢晚會。台北市警察局規劃2階段交通管制，凱道從今晚9時起管制全線車道，第2階段將視狀況，擴大管制晚會周邊路段。

台北市警察局中正一分局發布新聞資料，凱達格蘭大道、仁愛路及信義路等路段將於12日上午7時至深夜10時申准舉辦施政說明會集會活動，並分2階段交通管制。

警方指出，第1階段為搭設舞台及LED螢幕設備，包含凱達格蘭大道（中山南路至公園路），從11日晚間9時起，管制全線車道，禁止車輛通行。

仁愛路1段（中山南路至林森南路）、信義路1段（中山南路至林森南路），12日凌晨0時起，管制中間快車道，禁止車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

警方表示，第2階段為擴大管制晚會地點周邊路段，因應現場人數可能溢出集會地點，將時視狀況，管制中山南路（忠孝西路至愛國西路）北往南全線車道、中山南路（徐州路至愛國東路）南往北全線車道、仁愛路1段（林森南路至中山南路）往西全線車道、信義路1段（林森南路至中山南路）往東全線車道。

警方指出，總統府前凱達格蘭大道（重慶南路1段至中山南路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街1段）、公園路（愛國西路至襄陽路）、貴陽街1段（重慶南路1段至中山南路），將視維安情形，架設必要安全設施及實施交通管制。

警方表示，行經管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，此次集會活動交通管制措施，將隨時提供警廣插播路況報導，呼籲駕駛人提前改道行駛。

車道 北市 警察

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