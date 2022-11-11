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送雞排為崇義高中棒球隊加油 議員：打贏繼續送

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
黑豹旗全國高中棒球大賽汐止的崇義高中進入64強，市議員張錦豪特地買了雞排還有奶茶到學校，為棒球隊員們加油打氣。 圖／觀天下有線電視提供
黑豹旗全國高中棒球大賽汐止的崇義高中進入64強，市議員張錦豪特地買了雞排還有奶茶到學校，為棒球隊員們加油打氣。 圖／觀天下有線電視提供

2022年第十屆黑豹旗全國高中棒球大賽開打，汐止的崇義高中連贏兩場進入64強，對於接下來依舊對上科班強手南英及平鎮高中，崇義高中遇強則強，而新北市議員張錦豪特地買了雞排還有奶茶到學校，為棒球隊員們加油打氣，也說只要打贏就繼續送。

新北市議員張錦豪表示，黑豹旗如火如荼進行中，崇義高中連贏兩場後，下星期三會遇上南英商工，是一支蠻強的隊伍，再接下來還會遇上平鎮高中，是一支全國冠軍強隊，相信崇義高中會展現實力拿到好成績，今天特地送了奶茶跟雞排到學校，為隊員們加油打氣，也承諾接下來每一場，只要贏一場就會繼續送宵夜來幫他們加油幫他們打氣。現在崇義高中球隊有國中也有高中隊員，陣容越來越強，身為民意代表在背後默默支持，不管是軟體或硬體設備，都希望能夠全力支持球隊發展。

崇義高中棒球隊總教練陳致鵬指出，很感謝議員張錦豪長期支持汐止的棒球隊，也希望在議員的支持下，也希望球隊能有很好的成績表示，在下一場比賽可以繼續取得勝利，接下來直接面對全國最強權隊伍平鎮高中，會用崇義棒球隊的精神、態度去迎接每一場比賽，希望有好的成績。

崇義高中棒球隊長說，黑豹旗比賽開打，順利進級到64強，今年目標是八強，下一場會對到南英，不管對到誰，大家會全力以赴，也謝謝議員支持，崇義一定會越來越強越來越好，讓大家看到。

議員 汐止

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