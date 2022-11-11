汐止「里長茶葉蛋」搭雙11促銷 民眾開心買

汐止區里長茶葉蛋小有名氣，這次也搶搭雙11購物節熱潮，推出11月11日11點買菜葉蛋促銷價，本來原價15元，只賣11元，一早就吸引不少民眾上門買蛋，民眾說里長茶葉蛋真的好吃，一吃就是好幾年。

汐止區長青里位在五指山區，空氣好風景也好，而里長茶葉蛋更是小有名氣，走近里長伯的家，就能聞到茶葉蛋飄香，搶搭雙11購物節熱潮，今(11)日里長陳建興也準備了一大鍋茶葉蛋促銷，不少里民一早就上門來買。

民眾說，里長茶葉蛋真的好吃，一吃就是好幾年，因為，品質看的見，不少配方像是肉桂葉都是里長自己種的，吃起來好吃也很安心，今天雙11還有促銷，平時15元的茶葉蛋只賣11元，所以，也來買了十顆回家。

長青里長陳建興表示，今天是11月11日也是雙11購物節，也跟著好玩一下，里長茶葉蛋也11元，一早陸陸續續都有里民在問，有的是晚點說下午才來買，原則上是一鍋賣完就沒了。還有一直以來原料品質都很堅持，有些像是肉桂葉就用自家種的，至於蛋的品質也會特別要求。

這兩天，陳里長忙著煮茶葉蛋，除了雙11促銷好玩，讓民眾可以搶便宜的茶葉蛋品嚐，最重要的是自己的競選總部11/12日成立，他也準備了里長茶葉蛋及咖啡飲料招待大家，同額競選也熱情邀請里民上門，吃茶葉蛋一同討論里內大小事。