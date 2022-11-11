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淡水正德國中校慶運動會亮眼 學生創意展青春

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新北市淡水區正德國中舉行30周年校慶運動會，學生創意十足。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區正德國中舉行30周年校慶運動會，學生創意十足。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區正德國中今(11)日舉行30周年校慶運動會，學生創意十足，包括正德國中30週年校慶口罩設計大賽，製作服裝，還有練習舞蹈，以及書法藝術展，都展現出正德國中師生無論在體育、教育、藝術以及文化上學習成果的展現。

正德國中校長黃易進表示，今年在校慶系列活動當中，舉辦學生設計口罩比賽，經由學生來票選出最能夠代表以及具有創意的口罩設計，並且製作出來在校慶當天發送給大家，另外今年也打算成立校友會，在這一場30週年的校慶當中，活動現場更有正德國中首任校長楊逸源到場還有許多民意代表等送上30週年生日快樂的祝福

校長黃易進說，學生展現出進場時的創意，在活動開始前幾天，就看到學生製作服裝還有練習舞蹈，非常努力與投入這次的校慶活動，也看到學生充滿青春的創意展現，每一個班級表演都非常精彩，而在活動最後也會進行頒獎。而現場貴賓也與學校師生一起切下生日蛋糕，更代表著正德國中，邁入下一個里程碑。

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