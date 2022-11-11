鼓勵運動風氣養成 三芝籃球場整建安全加分
三芝區芝柏藝術村中有一處籃球場，因為設備與鋪面已經老舊，形成閒置空間，為了鼓勵民眾運動風氣養成，市議員蔡錦賢爭取經費，進行籃球場的整建工程，全新的籃球場舖面、球架都煥然一新，還有護坡也重新掛網噴漿，讓球場在使用上安全度大提升。
三芝區長王立文指出，經過里長反應希望可以改善這個籃球場後，實地到現場勘查，發現是柏油地面的場地，一旁的護坡還剝落，若是民眾在這邊活動，恐怕也有安全疑慮，感謝市議員與市府民政局看到地方民眾的需求，挹注經費來進行改善工程，現在新的籃球場使用上更舒適與安全。
茂長里籃球場在市議員與市府民政局共同挹注210萬元經費，進行籃球場及護坡改善工程，新設混擬土地坪面積900平方公尺、籃球架設備更新，以及既有砌石護坡掛網噴漿70公尺，讓整個籃球場空間煥然一新，整體活動空間的安全也大大提升。
市議員蔡錦賢鼓勵民眾多多利用這個在藝術村中的籃球場，就近就可以運動休閒，也由於這個籃球場就位於住宅區裡，避免夜間打球擾民，球場中也裝了晚上八點就會熄燈的裝置，希望使用民眾能夠一起遵守場地使用規則，藉以愛護場地也守護與鄰居的情誼。
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