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鱷魚不一定兇猛！揚子鱷大字型水中站立超萌

中央社／ 台北11日電

北市動物園表示，「鱷魚」並不都是凶猛可怕的，揚子鱷就生性溫馴膽小、少有攻擊人類紀錄，且在水面下是四肢呈大字狀地立在水中，呆萌模樣十分可愛。

台北市立動物園表示，揚子鱷是世界上第4小的鱷類，成年的揚子鱷體長一般落在1.2至1.5公尺，最大全長2.1公尺，體重落在23至45公斤，約等於一隻大型犬，揚子鱷生性溫順膽小，少有攻擊人類的紀錄。

動物園說，揚子鱷是「短吻鱷科」的一員，吻部較短而寬厚、兩頰圓潤、頭部接近U字形，嘴部閉合時看不清下排牙齒；而一般大眾認知外表兇猛的鱷科鱷魚，嘴部窄而細長、頭部呈倒三角V字形，嘴部閉合時能清楚看到相互錯開的上下排牙齒，動物園表示，兩者間的親緣比同科的人類和黑猩猩還要遠。

動物園表示，揚子鱷在水面下的姿態，是直挺挺的立定在水中，因為鱷魚是代謝率低的變溫動物，平時不愛耗費多餘的體力，像這樣立定的姿勢，讓揚子鱷在保持警戒的同時，水面下的身軀呈自然放鬆狀態，跟著地心引力一起往下垂，看起來很呆萌。

不過動物園提醒，動物天生具備野性本能，民眾若在野外遇見野生動物，仍需注意自身安全，以尊重不打擾的態度，去觀察和欣賞自然之美。

動物園 鱷魚 牙齒

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