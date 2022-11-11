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新北3選區遞補議員今宣誓就職 王明麗欽點「他」為接班人

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議會今天下午舉辦第3屆議員第2選區遞補當選人唐聖捷、第7選區遞補當選人王明麗、第8選區遞補當選人曾柏瑜的宣誓就職典禮。記者江婉儀／攝影
新北市議會今天下午舉辦第3屆議員第2選區遞補當選人唐聖捷、第7選區遞補當選人王明麗、第8選區遞補當選人曾柏瑜的宣誓就職典禮。記者江婉儀／攝影

新北市議員高敏慧、何淑峯，與金中玉因詐領補助款，違反《貪汙治罪條例》被判刑並入獄服刑，新北市議會今天下午舉辦遞補當選人唐聖捷、王明麗、曾柏瑜的宣誓就職典禮。其中，王明麗接受訪問時表示，新北市議員候選人呂家愷是她的接班人，要把議員的棒子交給他，讓三峽跟鶯歌有自己的議員。

新北市議會今天下午舉辦第3屆議員第2選區遞補當選人唐聖捷、第7選區遞補當選人王明麗、第8選區遞補當選人曾柏瑜的宣誓就職典禮，唐聖捷、王明麗、曾柏瑜一起宣讀誓詞，在新北地方法院庭長許必奇監誓下完成儀式。

王明麗表示，這次能夠再回來議會真的是拚了很久，好不容易，可惜時間太短，剛開始接到通知的時候百感交集，很謝謝大家關心，這世界上真的有公理，如果早點判，服務工作會長一點，但還是會全力以赴。因三峽地區真的沒有議員，很多地方建設都需要去做，任期內的重點就是地方建設。

就職典禮現場除了多位里長到場為王明麗聲援，「侯家軍」議員候選人呂家愷也與王明麗合體，王明麗受訪時更指名「他（呂家愷）是我的接班人，要把議員的棒子交給他」，呂家愷反應很快，很用心去做，也一直跟大家推薦呂家愷，希望他認真選，好好為三峽表現。

「覺得很像黑色幽默，在開玩笑」唐聖捷則說，時間很尷尬，只剩下40多天，定期會也已經結束了，被通知遞補後，已經陸續收到陳情，會看在任期中可以做到多少，把選民的所托做到最好，目前接到的陳情以交通方面的最多。

曾柏瑜表示，能做的事非常有限，如果剩下1、2年，還有很多事情可以做，但還是會去盤點市府這3年多做不夠好的地方，她也說，新北市的交通是大問題，會做交通總健診，4年前提出的政見也都跟交通有關，另外，也會針對資訊戰、假訊息對市府做整體盤點。

王明麗接受訪問時表示，新北市議員候選人呂家愷是她的接班人，要把議員的棒子交給他，讓三峽跟鶯歌有自己的議員。記者江婉儀／攝影
王明麗接受訪問時表示，新北市議員候選人呂家愷是她的接班人，要把議員的棒子交給他，讓三峽跟鶯歌有自己的議員。記者江婉儀／攝影
唐聖捷表示，目前接到的陳情以交通方面的最多。記者江婉儀／攝影
唐聖捷表示，目前接到的陳情以交通方面的最多。記者江婉儀／攝影
曾柏瑜表示，能做的事非常有限，如果剩下1、2年，還有很多事情可以做，但還是會去盤點市府這3年多做不夠好的地方。記者江婉儀／攝影
曾柏瑜表示，能做的事非常有限，如果剩下1、2年，還有很多事情可以做，但還是會去盤點市府這3年多做不夠好的地方。記者江婉儀／攝影
就職典禮現場除了多位里長到場為王明麗聲援，「侯家軍」議員候選人呂家愷也與王明麗合體。記者江婉儀／攝影
就職典禮現場除了多位里長到場為王明麗聲援，「侯家軍」議員候選人呂家愷也與王明麗合體。記者江婉儀／攝影

議員 呂家愷

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