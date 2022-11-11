聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北3選區遞補議員今宣誓就職 王明麗欽點「他」為接班人
新北市議員高敏慧、何淑峯，與金中玉因詐領補助款，違反《貪汙治罪條例》被判刑並入獄服刑，新北市議會今天下午舉辦遞補當選人唐聖捷、王明麗、曾柏瑜的宣誓就職典禮。其中，王明麗接受訪問時表示，新北市議員候選人呂家愷是她的接班人，要把議員的棒子交給他，讓三峽跟鶯歌有自己的議員。
新北市議會今天下午舉辦第3屆議員第2選區遞補當選人唐聖捷、第7選區遞補當選人王明麗、第8選區遞補當選人曾柏瑜的宣誓就職典禮，唐聖捷、王明麗、曾柏瑜一起宣讀誓詞，在新北地方法院庭長許必奇監誓下完成儀式。
王明麗表示，這次能夠再回來議會真的是拚了很久，好不容易，可惜時間太短，剛開始接到通知的時候百感交集，很謝謝大家關心，這世界上真的有公理，如果早點判，服務工作會長一點，但還是會全力以赴。因三峽地區真的沒有議員，很多地方建設都需要去做，任期內的重點就是地方建設。
就職典禮現場除了多位里長到場為王明麗聲援，「侯家軍」議員候選人呂家愷也與王明麗合體，王明麗受訪時更指名「他（呂家愷）是我的接班人，要把議員的棒子交給他」，呂家愷反應很快，很用心去做，也一直跟大家推薦呂家愷，希望他認真選，好好為三峽表現。
「覺得很像黑色幽默，在開玩笑」唐聖捷則說，時間很尷尬，只剩下40多天，定期會也已經結束了，被通知遞補後，已經陸續收到陳情，會看在任期中可以做到多少，把選民的所托做到最好，目前接到的陳情以交通方面的最多。
曾柏瑜表示，能做的事非常有限，如果剩下1、2年，還有很多事情可以做，但還是會去盤點市府這3年多做不夠好的地方，她也說，新北市的交通是大問題，會做交通總健診，4年前提出的政見也都跟交通有關，另外，也會針對資訊戰、假訊息對市府做整體盤點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言