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雙十一購物日 侯友宜挺新北青農
電商平台在雙11祭出優惠搶攻商機，新北市長侯友宜選辦今在青年基地舉辦HouHou購物日，與4名新北在地青農一同搶攻商機；侯市長也到場與青農高呼「新北青農尚讚」，希望透過電商平台的效益，讓新北青農農產品廣為人知。
「HouHou購物日」分別有來自金山寧靜海香草園的王御庭、金山汪汪地瓜園的賴家華、三峽昌輝養蜂場的程英哲、坪林青年茶葉發展協會團隊。青農們分別有各自電商，以店名做關鍵字搜尋就可在官網與粉絲專頁購買相關農產品。
侯友宜表示，期望透過HouHou購物日，讓默默耕耘努力的青農以及農產品，可以被更多人看見，新北過去也推出新北青農力計畫，提供客製化一站式服務，培育新世代農業趨勢，提升新農民經營實力。
金山青農王御庭自家產品用有機方式種植香草，如薄荷、羅勒、迷迭香，其他產物則有葉菜類、地瓜、瓜果，近期推廣種植金山跳石芋頭。金山青農賴家華的汪汪地瓜園內有焢窯，園內主打商品有地瓜布丁蛋糕、地瓜布雪蛋糕等，另有製作地瓜彌月蛋糕。
三峽昌輝養蜂場的程英哲則推薦，夏日天氣熱、流汗多，可以喝玉荷包蜂蜜，葡萄糖含量高可以補充人體所需。坪林青年茶葉發展協會團隊推出不含酒精、帶有酒香茶慶酒，是以包種茶的甘醇作為底蘊，透過窨製薰香技術，讓高粱酒的香氣被茶葉吸附。
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