雙十一購物日 侯友宜挺新北青農

電商平台在雙11祭出優惠搶攻商機，新北市長侯友宜選辦今在青年基地舉辦HouHou購物日，與4名新北在地青農一同搶攻商機；侯市長也到場與青農高呼「新北青農尚讚」，希望透過電商平台的效益，讓新北青農農產品廣為人知。

「HouHou購物日」分別有來自金山寧靜海香草園的王御庭、金山汪汪地瓜園的賴家華、三峽昌輝養蜂場的程英哲、坪林青年茶葉發展協會團隊。青農們分別有各自電商，以店名做關鍵字搜尋就可在官網與粉絲專頁購買相關農產品。

侯友宜表示，期望透過HouHou購物日，讓默默耕耘努力的青農以及農產品，可以被更多人看見，新北過去也推出新北青農力計畫，提供客製化一站式服務，培育新世代農業趨勢，提升新農民經營實力。

金山青農王御庭自家產品用有機方式種植香草，如薄荷、羅勒、迷迭香，其他產物則有葉菜類、地瓜、瓜果，近期推廣種植金山跳石芋頭。金山青農賴家華的汪汪地瓜園內有焢窯，園內主打商品有地瓜布丁蛋糕、地瓜布雪蛋糕等，另有製作地瓜彌月蛋糕。