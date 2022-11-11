快訊

台股收復萬四大關！台積電強漲8% 終場彈升503點收14,007點

陸放寬防疫措施 入境隔離由「7+3」縮短為「5+3」

為梨泰院案負責？南韓龍山警察署官員被發現陳屍家中

C1/D1土地開發案 以「國家門戶•首都地標」為理念

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
「臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區C1/D1(東半街廓)土地開發案」，上午由台北市長柯文哲與主持新建典禮，柯文哲說明，C1/D1土地開發案新建工程以「國家門戶•首都地標」理念，為西區門戶計畫最重要的核心，2027年完工後，讓舊城復興、軸線翻轉理想實現，兩棟摩天塔樓將重新定義臺 北市中心的城市天際線。記者林伯東／攝影
「臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區C1/D1(東半街廓)土地開發案」，上午由台北市長柯文哲與主持新建典禮，柯文哲說明，C1/D1土地開發案新建工程以「國家門戶•首都地標」理念，為西區門戶計畫最重要的核心，2027年完工後，讓舊城復興、軸線翻轉理想實現，兩棟摩天塔樓將重新定義臺 北市中心的城市天際線。記者林伯東／攝影

預估投資金額達新臺幣606億元的「臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區C1/D1(東半街廓)土地開發案」，上午由台北市長柯文哲與投資人台北雙星股份有限公司副董事長蔡明賢共同主持新建典禮。

柯文哲致詞時表示，C1/D1營運商轉後將可提供1.6萬個就業工作機會，北市府每年約有18.7億元租金收入、增加營業稅及房地稅收約14.6億元，每年並可創造千億元以上之經濟產值，帶動區域經濟發展。

柯文哲進一步說明，C1/D1土地開發案新建工程以「國家門戶•首都地標」理念，為西區門戶計畫最重要的核心，2027年完工後，讓舊城復興、軸線翻轉理想實現，兩棟摩天塔樓將重新定義臺北市中心的城市天際線。

預估投資金額達新臺幣606億元的「臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區C1/D1(東半街廓)土地開發案」，上午由台北市長柯文哲（右二）與投資人台北雙星股份有限公司副董事長蔡明賢（左二）共同主持新建典禮，並一同觀看建築模型交換意見。記者林伯東／攝影
預估投資金額達新臺幣606億元的「臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區C1/D1(東半街廓)土地開發案」，上午由台北市長柯文哲（右二）與投資人台北雙星股份有限公司副董事長蔡明賢（左二）共同主持新建典禮，並一同觀看建築模型交換意見。記者林伯東／攝影

台北市長 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲成最大破口？黃珊珊：尊重每個人的意見

曝曾警告黃珊珊遠離柯文哲 吳崑玉：他「會是最大破口」

台北雙子星C1D1大樓今開工 柯文哲：西區門戶計畫定案

選舉路上柯文哲是破口 黃珊珊：訴求台北市民不分藍綠

相關新聞

永和唐寶寶一週爆14萬筆聲量！炸物店老闆輕生、媽工作地遭惡意改名

來看近一週「唐寶寶買炸物忘記帶錢」事件，也能發現一週內就累積高達142,881筆討論聲量，其中高峰位於11月6日因為該起事件在臉書《爆廢公社》社團及各大新聞網站發酵，網路聲量也一路衝上60,295筆。

全國唯一「迪士尼主題公車」 新北歡樂耶誕城驚奇上路

新北歡樂耶誕城今（11日）開城，今年再度與「迪士尼公司」合作，新北市交通局表示，此次同步推出全國唯一的「迪士尼主題公車」...

「1111111」適逢七個一 新北今預約登記結婚對數新高

今111年雙11遇好日子，且連續7個「1」，對新人而言有始終如一浪漫意涵，新北各戶所就有超過250對新人預約登記，是平日...

新店大鵬抽水站周邊道路 今晚10點起封閉施工

新北市新店區大鵬抽水站已近完工階段，新北市政府水利局表示，為維護新店中正路及環河路交叉口整體市容及用路人行的安全，預計今...

台北雙子星C1D1大樓今開工 柯文哲：西區門戶計畫定案

台北市長柯文哲任內重大建設「雙子星C1D1大樓」上午舉行開工典禮，預計2027年完工。北市府預估營運商轉後，將可提供1....

新北歡樂耶誕城今晚點燈開城 板警擴檢全力拚治安

「2022新北歡樂耶誕城」將於11月11日點燈開城至明年1月2日點亮新北，26日將舉行九合一選舉，選前16天及新北歡樂耶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。