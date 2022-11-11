C1/D1土地開發案 以「國家門戶•首都地標」為理念
預估投資金額達新臺幣606億元的「臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區C1/D1(東半街廓)土地開發案」，上午由台北市長柯文哲與投資人台北雙星股份有限公司副董事長蔡明賢共同主持新建典禮。
柯文哲致詞時表示，C1/D1營運商轉後將可提供1.6萬個就業工作機會，北市府每年約有18.7億元租金收入、增加營業稅及房地稅收約14.6億元，每年並可創造千億元以上之經濟產值，帶動區域經濟發展。
柯文哲進一步說明，C1/D1土地開發案新建工程以「國家門戶•首都地標」理念，為西區門戶計畫最重要的核心，2027年完工後，讓舊城復興、軸線翻轉理想實現，兩棟摩天塔樓將重新定義臺北市中心的城市天際線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言