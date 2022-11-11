C1/D1土地開發案 以「國家門戶•首都地標」為理念

預估投資金額達新臺幣606億元的「臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區C1/D1(東半街廓)土地開發案」，上午由台北市長柯文哲與投資人台北雙星股份有限公司副董事長蔡明賢共同主持新建典禮。

柯文哲致詞時表示，C1/D1營運商轉後將可提供1.6萬個就業工作機會，北市府每年約有18.7億元租金收入、增加營業稅及房地稅收約14.6億元，每年並可創造千億元以上之經濟產值，帶動區域經濟發展。