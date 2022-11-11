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全國唯一「迪士尼主題公車」 新北歡樂耶誕城驚奇上路

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
雪白候車亭。圖／新北市交通局提供
雪白候車亭。圖／新北市交通局提供

新北歡樂耶誕城今（11日）開城，今年再度與「迪士尼公司」合作，新北市交通局表示，此次同步推出全國唯一的「迪士尼主題公車」和「雪白候車亭」，歡迎大家搭車打卡分享，一同體驗歡樂耶誕城快樂、喜悅的氛圍。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，去年配合新北歡樂耶誕城推出了積木公車，不論大朋友或小朋友都愛到不行；今年推出全國唯一的「迪士尼主題公車」，以迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR六大超人氣品牌陣容，結合冰晶、雪花圖樣，彩繪在台北客運的99、三重客運的藍38、指南客運的947和光華巴士的813等行經縣民大道、中山路和新府路路線的4輛公車，為新北歡樂耶誕城增添童趣。

此外，在板橋文化路一段的板橋車站（文化路）和萬坪公園的公車候車亭也添妝主題彩繪和燈飾，搖身變成「雪白候車亭」，讓候車乘客也能融入在新北耶誕城歡樂的氣息中。

交通局表示，歡樂耶誕城自今天開城後將持續到明（112）年1月2日，依據往年經驗，預計每日約可吸引14多萬人次造訪，提醒民眾多利用大眾運輸前往，行經歡樂耶誕城周邊就有50條公車路線，車頭LED皆會顯示「行經新北歡樂耶誕城」字樣；詳細乘車資訊可至大台北公車動態網站、公路客運即時動態資訊網查詢。

迪士尼主題公車。圖／新北市交通局提供
迪士尼主題公車。圖／新北市交通局提供

公車 歡樂耶誕城

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