「1111111」適逢七個一 新北今預約登記結婚對數新高
今111年雙11遇好日子，且連續7個「1」，對新人而言有始終如一浪漫意涵，新北各戶所就有超過250對新人預約登記，是平日的5倍，還有姐妹約好同日完婚，各戶所除特別開設專責櫃台受理，也精心準備貼心小禮，祝福新人甜蜜成家，截至上午11點已經有322對登記結婚。
民政局長柯慶忠表示，新人喜愛在浪漫又好記的特殊日登記結婚，各戶所設置典雅特色婚攝背板及準備小賀禮外，市府並積極促成未婚男女聯誼機會、搭建步入禮堂的幸福鵲橋，同時搭配生育補助、公托等各項婚育措施，打造「歡喜生、快樂養」的友善環境。
在板橋戶所登記的新人葉先生表示，兩人是在日本讀研究所時認識，因興趣相投愛看棒球，還都是扶倫社獎學金的學霸，交往5年，男方在東京台場彩虹大橋下跪求婚贏得美人心，選在今天結婚，不僅日子特殊更是女方生日，兩人盟約要「一生一世」、「一心一意」過好一輩子。
另外，汐止戶所還有姊妹一起登記結婚，感情超好的林家倆姊妹只相差1歲，從小做任何事都要一起，長大後連結婚也要在光棍節一起「結單」，還約好未來一起慶祝結婚紀念日，父母雖然不捨一次嫁掉兩個女兒，仍欣慰姐妹們都有幸福歸宿。
今日戶所為祝福新人，也贈送精美賀禮，像是樹林戶所的「1+1幸福雙杯」、林口戶所的「筷匙餐具組」、板橋戶所的「放閃行李吊牌」等，祝福新人幸福長久保溫、快快生子，以及在蜜月旅行譜下美好回憶。
柯慶忠說，新北每年舉辦不同主題聯合婚禮，近4年已為300對佳偶留下甜蜜回憶；而場場報名秒殺的未婚聯誼近4年也累計辦理15場，受惠單身男女996位，平均配對成功率36.5%，今年更高達近5成。此外，發放生育獎勵金鼓勵生育，第一、二胎2萬元，今年第三胎並提高至3萬，同時併計北北基桃設籍時間， 截至今年10月累計已發放3億7703萬元。
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