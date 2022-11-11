快訊

一根菸燒掉39億！家樂福楊梅倉儲大火 23歲拆櫃臨時工起訴

「魔獸」霍華德來台引旋風，球隊「大撒幣」簽球星長期效果有限

幫弟弟搶「魔獸」門票！她狂按訂購卻被1問題難倒：姊姊無能

議員候選人彭一書加入義消有感 爭取災情勘查車

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
議員候選人彭一書於今早參與新北市隆恩消防分隊舉行「彭成龍議員建議款爭取災情勘查車典禮」。圖／新北市民進黨團提供
議員候選人彭一書於今早參與新北市隆恩消防分隊舉行「彭成龍議員建議款爭取災情勘查車典禮」。圖／新北市民進黨團提供

民進黨新北市第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員候選人彭一書，今早參與新北市隆恩消防分隊舉行「彭成龍議員建議款爭取災情勘查車典禮」，他表示，加入土城義消清水分隊擔任副小隊長，在實際參與救災救火過程有感消防勤務多元，更需要有完善設備增進效能，讓市民生命財產獲更大保障。

彭一書表示，與父親彭成龍聊到擔任義消時遇到設備缺乏的狀況，獲得父親的支持，願意大力協助消防局積極爭取購置相關救災的設備，今捐贈災情勘查車，除平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務外，遇有重大災害時，還肩負載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，讓消防人員出勤能快速且平安的抵達現場，執行救災任務，更加充實土樹三鶯區在地救災能量，保障市民生命財產安全。

彭一書認為自己長期擔任義消工作，深知消防弟兄的辛苦，過去在協助災害搶救時，也曾遇到設備不足的困境，因此，當父親彭成龍議員決定為消防弟兄付出奉獻時，除了樂見裝備議題受到重視之外，也將傳承父親守護消防弟兄的需要與安全，未來，一書投身民意代表工作，「消防不足的我來扛、出身消防挺消防」將是一書的立場，並持續為消防人員爭取更多的福利與妥善的照顧，希望能夠充實消防弟兄的裝備與救災資源，讓每次的救災工作都無後顧之憂。

新北市議員候選人彭一書說，此次決定投入選舉，繼續傳承父親彭成龍議員的服務熱忱，全力為民眾服務，除了讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，也使新北市市民能獲得更多的保障。

議員候選人彭一書於今早參與新北市隆恩消防分隊舉行「彭成龍議員建議款爭取災情勘查車典禮」。圖／新北市民進黨團提供
議員候選人彭一書於今早參與新北市隆恩消防分隊舉行「彭成龍議員建議款爭取災情勘查車典禮」。圖／新北市民進黨團提供

議員

延伸閱讀

南澳溪口捕鰻苗1人落海 海巡、消防搜索失蹤船員

孔廟失火怎麼辦？ 消防署跟台南市府合作強化古蹟防災

喬友大火消防指揮官不起訴 消防員未獲救致命原因曝光

桃園消防國際賽事表現亮眼 在地企業捐贈救護車打氣

相關新聞

永和唐寶寶一週爆14萬筆聲量！炸物店老闆輕生、媽工作地遭惡意改名

來看近一週「唐寶寶買炸物忘記帶錢」事件，也能發現一週內就累積高達142,881筆討論聲量，其中高峰位於11月6日因為該起事件在臉書《爆廢公社》社團及各大新聞網站發酵，網路聲量也一路衝上60,295筆。

全國唯一「迪士尼主題公車」 新北歡樂耶誕城驚奇上路

新北歡樂耶誕城今（11日）開城，今年再度與「迪士尼公司」合作，新北市交通局表示，此次同步推出全國唯一的「迪士尼主題公車」...

「1111111」適逢七個一 新北今預約登記結婚對數新高

今111年雙11遇好日子，且連續7個「1」，對新人而言有始終如一浪漫意涵，新北各戶所就有超過250對新人預約登記，是平日...

新店大鵬抽水站周邊道路 今晚10點起封閉施工

新北市新店區大鵬抽水站已近完工階段，新北市政府水利局表示，為維護新店中正路及環河路交叉口整體市容及用路人行的安全，預計今...

台北雙子星C1D1大樓今開工 柯文哲：西區門戶計畫定案

台北市長柯文哲任內重大建設「雙子星C1D1大樓」上午舉行開工典禮，預計2027年完工。北市府預估營運商轉後，將可提供1....

新北歡樂耶誕城今晚點燈開城 板警擴檢全力拚治安

「2022新北歡樂耶誕城」將於11月11日點燈開城至明年1月2日點亮新北，26日將舉行九合一選舉，選前16天及新北歡樂耶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。