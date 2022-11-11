議員候選人彭一書加入義消有感 爭取災情勘查車

民進黨新北市第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員候選人彭一書，今早參與新北市隆恩消防分隊舉行「彭成龍議員建議款爭取災情勘查車典禮」，他表示，加入土城義消清水分隊擔任副小隊長，在實際參與救災救火過程有感消防勤務多元，更需要有完善設備增進效能，讓市民生命財產獲更大保障。

彭一書表示，與父親彭成龍聊到擔任義消時遇到設備缺乏的狀況，獲得父親的支持，願意大力協助消防局積極爭取購置相關救災的設備，今捐贈災情勘查車，除平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務外，遇有重大災害時，還肩負載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，讓消防人員出勤能快速且平安的抵達現場，執行救災任務，更加充實土樹三鶯區在地救災能量，保障市民生命財產安全。

彭一書認為自己長期擔任義消工作，深知消防弟兄的辛苦，過去在協助災害搶救時，也曾遇到設備不足的困境，因此，當父親彭成龍議員決定為消防弟兄付出奉獻時，除了樂見裝備議題受到重視之外，也將傳承父親守護消防弟兄的需要與安全，未來，一書投身民意代表工作，「消防不足的我來扛、出身消防挺消防」將是一書的立場，並持續為消防人員爭取更多的福利與妥善的照顧，希望能夠充實消防弟兄的裝備與救災資源，讓每次的救災工作都無後顧之憂。