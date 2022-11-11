台北雙子星C1D1大樓今開工 柯文哲：西區門戶計畫定案

台北市長柯文哲任內重大建設「雙子星C1D1大樓」上午舉行開工典禮，預計2027年完工。北市府預估營運商轉後，將可提供1.6萬個就業工作機會，北市府每年約有18.7億元租金收入，加營業稅及房地稅收約14.6億元，每年創造千億元以上產值。柯文哲指出，整個西區門戶計畫到今天都定案了，將來這地方會是台北市很現代化的地區。

雙子星C1D1大樓開發案，預估投資金額達606億元，上午由市府與投資人台北雙星股份有限公司共同舉行新建典禮。基地面積9600坪，新建工程包括兩棟摩天塔樓、一條聯通台北車站的高架步行台北長廊、多功能花園露台，以及公共文化用途的公益客廳。

其中C1大樓為55層樓高、D1大樓為74層樓高，總樓地板面積達17萬坪，具有全台最優越的6鐵共構，每日通勤人潮超過50萬人次，是台北市中心最關鍵的樞紐，也是國內外旅客體驗台灣的國門。

此外，C1開發大樓是智慧綠能建築之商務辦公室及科技娛樂商城；D1開發大樓做為企業總部、時尚精品、旅館及景觀餐廳及觀景台，利用底層裙樓打造國門客廳新意象，包括公益性門廳空間、城市美術展覽館、台北長廊。

北市捷運局指出，C1D1開發大樓地上2樓及地下4層與已經通車的機場捷運台北車站共構，位於市民大道以南、以重慶北路分為東西兩側基地，基地東側鄰近交通樞紐之台鐵台北車站及台北轉運站，基地西側及南側則與北門、三井倉庫、台北郵局、台北工場及鐵道園區等歷史古蹟群為鄰，可串聯起西區歷史與現代發展之脈絡，集商務、旅遊、消費、觀光等特色於一體。

柯文哲上午主持開工典禮致詞指出，C1D1土地開發案從2006年開始推動招商，歷經5次流標，演變很多問題，他上任後花了兩年多時間，解決當時的法律糾紛，面對一個曾經爭議很大的巨型開發案 ，市府發明了一個廉政平台，將所有開會紀錄，包括陳情，一概上網公開，建立平台後招商仍經過很波折，包括中資疑慮。

柯文哲說，這個地方將來會是國門，交通轉運中心，附近地貌會完全改變，除了兩棟雙子星大樓，從台北車站到捷運中山站再到新北投，是將來的台北軸線，台灣不只比超大建築，精緻度更提高。