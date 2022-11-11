民代做愛心 路跑者只要跑1公里就捐1元給公益團體

選戰倒數，新北市議員陳科名總結近年防疫政績，包括帶頭協助募集防疫物資，如成功爭取新北市藥局口罩讀卡機補助、捐贈防疫酒精給學童、成立愛心快篩互助站、媒合企業人士捐贈醫療設備給醫護人員、舉辦新莊首屆大型公益夜跑等。另外還與路跑活動合作，捐贈資金給公益團體。

陳科名指出，2020年，全台民眾與政府一起撐過全球疫情肆虐，因大家知道防疫需要共同一心，不僅井然有序的早起排隊買口罩、酒精等防疫物資。

陳科名說，國內疫情爆發時，防疫物資更是匱乏難求，他擔心校園孩童的防疫安全，號召善心人士共同響應捐贈新莊區國中小學含公私幼6萬0000瓶防疫酒精，並同時成立愛心快篩互助站，帶頭募集 2000 劑快篩劑，提供需要快篩試劑給民眾。

陳科名表示，疫情剛爆發時，藥局讀卡機數量有限，他特向新北市府爭取藥局口罩讀卡機更新補助，協助藥局藥師共度民眾排隊辛苦。也在近2年媒合地方企業捐贈耳溫槍及高頂救護車，給新北市消防局。期望透過拋磚引玉，吸引更多的善心人士共襄盛舉，讓社會大眾更加重視到院前救護服務品質。

陳科名提到，疫情趨緩，全台正準備迎接疫後新生活，今年新莊區西盛環保河濱公園辦理的「2022台灣有愛、點亮新莊YA RUN嘉年華」公益夜跑活動，是新莊史上第一場超過3000名選手的馬拉松路跑活動，他將帶頭響應這次公益路跑，每位跑者每跑1公里，就捐1塊給新北市康復之友協會及財團法人惠光導盲犬教育基金會2間慈善團體，共同響應健康樂活及公益行善。

陳科名説，自己是土生土長的新莊人，為感恩新莊這個好所在，取之新莊、回饋新莊，身為民意代表，更是需要回饋奉獻給新莊鄉親，不作秀、不說ＮＯ，捲起袖子認真做事，帶頭號召更多善心企業、人士做公益，是他從過去、現在甚至未來都會持續推動的事。