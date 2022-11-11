李倩萍爭取經費 打造英語情境教室

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市議員李倩萍積極爭取經費，為新北學童打造良好雙語教育環境。圖／李倩萍提供
新北市議員李倩萍積極爭取經費，為新北學童打造良好雙語教育環境。圖／李倩萍提供

國家發展委員會推動2030雙語政策。新北市議員李倩萍除爭取經費，在三重的兩間舊教室打造成科技感十足的英語情境教室，提高學習互動性，場景更生活化。

李倩萍也進一步結合科技智慧AI口說APP，並國小提供試辦計畫，導入AI學習系統「EZTalking」。業者許永昌說，目前「EZTalking」使用量已突破百萬次，上線使用的學生數在年底預計突破5萬名學生

國家推動2030雙語政策。現實學習環境及校園卻遇到外語老師、英文老師師資不足等問題，如何營造隨口說英語的環境及條件，成為嚴肅課題。為讓英語學習變得更好玩、更有趣，新北市議員李倩萍爭取，把兩間破舊不堪的自然科教室，變成科技感十足的英語情境教室，不僅提升孩子的學習興趣，也串起孩子與世界的連結。

李倩萍說，在元宇宙虛擬實境科技輔助下將情境教室搬移，讓孩子們有實際親臨現場的感覺，讓學習更有趣，提高學習之間的互動性，讓每個場景互動更生活化，李倩萍形容，讓寶可夢不單只是遊戲，而是化身成為教學助手。

李倩萍說，今年特別補助三重修德國小、正義國小建置示範情境教室，讓他們打造高科技的情境教室也希望這兩間學校能成為示範學校。

修德國小校長陳俊生表示，利用虛擬攝影棚舉辦各種英語發表會或者舉辦英語練習活動，也可作為英語師資訓練中心，期待新北市的英語研習活動、教學內容設計都可以在學校進行。

李倩萍指出，之前Meta臉書發表利用AI技術能讓台語與英語進行對話互動，台語AI翻譯背後的推手是台灣人，代表台灣的研發實力堅強，李倩萍表示在未來會將元宇宙與AI做結合，提高虛擬實境的互動性，讓虛擬人物能夠開口說英語，就如同寶可夢實現英語練習，真正將元宇宙與AI完美的結合。

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