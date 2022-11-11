榮家新大樓 不再叫中正樓

政院「推動轉型會報」對是否拆除威權象徵的蔣中正銅像引發討論。立委林昶佐昨關切榮家蔣中正銅像去留，退輔會副主委李文忠說，「老總統有功有過」，5萬多名榮民視蔣為父，拆除會引起激烈反抗。李認為，中正紀念堂才是最大威權象徵，早該拆除；榮家建築若拆除重建，要改稱「榮民大樓」，不應再叫「中正樓」。

李文忠昨赴立法院外交及國防委員會，代表主委馮世寬針對明年度退輔會主管預算業務報告，並備質詢。林昶佐質詢關切「轉型正義」所涉榮家蔣中正銅像問題。

李文忠表示，「老總統他有功有過，但反共護台是功」，目前有5萬多名老榮民視蔣中正為父親，若拆除榮家的蔣銅像，勢必引起激烈反抗，政府有團結國人的責任，他不贊成拆除，首要之舉應是威權除魅。

他強調，中正紀念堂才是最大的威權象徵，民主國家不該存在這樣的東西，早該拆除，但若現在拆除一定引起激烈反抗，結果就是拆不成；他認為首要之舉是威權除魅，例如中正紀念堂的圍牆就如同陵寢，應先拆除。

李文忠說，許多榮家建築目前都稱「中正樓」，但改建重建後，就叫榮民大樓。