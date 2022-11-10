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台北清真寺首期修繕工程竣工 將進行第二期修復工程

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北清真寺今天舉辦工程竣工感恩茶會，台北清真寺基金會董事長王保新(右)致贈台北市長柯文哲(左)禮物。圖／北市文化局提供
台北清真寺今天舉辦工程竣工感恩茶會，台北清真寺基金會董事長王保新(右)致贈台北市長柯文哲(左)禮物。圖／北市文化局提供

台北市文化局今天表示，直轄市定古蹟「台北清真寺」耗資約2100萬元進行的第一期修復工程於今日舉辦工程竣工感恩茶會，文化局並提供約4百萬元經費，補助清真寺接續進行第二期修復工程，讓這座有超過60年歷史的信仰重鎮能夠再現昔日風華，也使台北成為更加多元友善的共融城市。

台北清真寺今天舉行工程竣工感恩茶會，台北市長柯文哲出席典禮，沙烏地阿拉伯、土耳其、約旦、汶萊、阿曼及奈及利亞等多國駐台代表也共襄盛舉，一同欣賞臺北清真寺修復後的風采。

文化局表示，台北清真寺始建於1958年，並於1999年被指定為直轄市定古蹟，是近代台灣最早的回教建築，建築出自建築師楊卓成的設計，採用伊斯蘭建築風格，主殿為圓頂，正面設拱圈迴廊，兩側有一對高聳壯觀的邦克樓(喚拜塔)。

文化局表示，回教建築不使用動物圖案，而多運用植物或幾何紋樣作為裝飾，使建築呈現高雅清靜之感，台北清真寺外觀莊嚴，是台北市的信仰重鎮之一，許多回教國家國王、總統與各界領袖來台訪問時，常蒞臨這座清真寺，傳達台北對全世界穆斯林國家的友善與友好。

文化局表示，台北清真寺經過60多年的風霜洗禮，古蹟外觀及內裝漸顯老化與不敷使用，文化局自2018年起陸續協助清真寺完成調查研究及緊急加固工程，今年再協助完成第1期修復工程，包括屋頂防水、大殿穹頂、前後衛塔修復、外牆花格磚新作開模、大殿地坪修復、排水蟲蟻防治，至室外車道修復等項目，文化局補助經費約1120萬元，占總經費2100萬元中53%。

文化局表示，台北清真寺後續將進行第2期修復工程包括門窗、室內天花牆面、夜間照明等項目，預估總經費將達約1000萬元，文化局補助40%經費，以維護北市文化資產。

台北清真寺今天舉辦工程竣工感恩茶會，台北市長柯文哲(前排左5)及多國駐台使節出席。圖／北市文化局提供
台北清真寺今天舉辦工程竣工感恩茶會，台北市長柯文哲(前排左5)及多國駐台使節出席。圖／北市文化局提供

清真寺 文化局

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