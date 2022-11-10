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青山宮三天遶境周日登場 不喝酒鬧事活動凌晨結束
萬華地區青山宮遶境活動將在周日登場，青山宮主委黃清源特地要求各地參與進香與遶境成員，不可飲酒鬧事、遵守市府規定，此外鞭炮只能放到晚上10點，活動也都會在凌晨12時結束，青山宮說，這次遶境從以往經驗汲取教訓，希望杜絕以往遶境時出現的亂象，讓青山宮遶境能夠平安舉行，成為台北市盛事。
這次青山宮遶境活動，在和平西路上共設有17個紅壇；過去遶境時，曾出現打架鬥毆、徹夜鞭炮等亂象，因此這次活動設下規定；活動在深夜12點前結束、夜間10時後不再放鞭炮、繞境隊伍降低音量、遵守防疫規定、舞台展演夜間10時結束、垃圾集中堆放，最後勸導各紅壇不施放升空類煙火。
黃清源接任主委後，希望宮廟結合地方善心，讓宗教力量可以觀照社會弱勢角落，因此過去三年，青山宮已捐贈3輛救護車，針對萬華清寒民眾，農曆前發放救濟金與白米，另發放清寒獎學金給國、高中與大學生。
今年艋舺青山王千秋祭典在這個月1日展開，斥資450萬元，捐贈小型水箱消防車「青山王1號」給消防局龍山分隊，當成祭典的序幕。
這次青山宮遶境將持續3天，轄區萬華警分局將展開交通管制，詳細的交管路線圖，民眾可上萬華警分局網站（https://wh.police.gov.taipei/）查詢。
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