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汐止秀山路況差難行 好天氣進場重鋪變平坦

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
止區公所將秀山路破損嚴重的路面進行刨除重鋪，還給民眾平坦的通行空間。 圖／觀天下有線電視提供
止區公所將秀山路破損嚴重的路面進行刨除重鋪，還給民眾平坦的通行空間。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區秀山路，因為時間一久，路面破損嚴重，造成民眾進出不安全，只是好不容易爭取到刨除重鋪，卻因為汐止多雨一再拖延，而趁著這兩天天氣終於放晴，汐止區公所也進場施工，將破損嚴重的路面進行刨除重鋪，還給民眾平坦的通行空間。

民眾說，在汐止秀山路往馥記山莊沿線的道路，因為，已經十幾二十年沒有重鋪，許多路面都大片龜裂，甚至凹凸不平，造成人車通行並不安全。

秀山里長廖?華指出，這條路不但社區住戶在走，後面還有工廠，也可以通往茄苳瀑布，平時在走的人車很多，只是一直以來路況不好，所以，爭取好幾年希望能夠改善，現在終於進行刨除重鋪工程，很感謝新北市政府、公所以及新北市議員張錦豪及議員白珮茹的協助，路鋪好了，讓民眾有更安全舒適的通行空間。

新北市議員白珮茹表示，秀山里這一段路因為有部分道路在當初開闢的時候就有要求部分開放，而針對路面破損的部分，汐止區公所已經進場修補，基於道路安全儘早改善，因為，本來更早要施工，但是因為汐止的雨就下了一個多月，所以，趁著這幾天好天氣，施工廠商針對路面破損部分，進行刨除重鋪。

汐止 議員

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