汐止姜子寮路橋坍居民難進出 年底修復便橋

汐止區姜子寮路的一處便道，在上個月的豪大雨便橋坍方，居民抱怨進出不方便也危險，今(10)日新北市議員張錦豪就再度召集相關單位人員會勘，希望能夠儘快搶修，而在討論後也決定年底前修復便橋，讓民眾進出更安全。

汐止區姜子寮路61巷在上個月的連續豪大雨，一處早期由民眾自行搭建的便橋坍方，所以，從上個月開始，斜坡上去的路口，就已經用黃色警示帶圍起來，不讓登山民眾再走，而裡頭住戶反應，橋斷了進出真的很不安全，一位93歲阿嬤說，這條路從小走到大，但是因為下大雨水真的很大把橋沖壞了，現在每天走真的危險，希望相關單位能夠幫忙改善。

新北市議員張錦豪表示，在姜子寮61巷往旗尾崙的登山步道也是保甲路，因為之前大雨有坍方情況，橋也損壞，因為，裡頭有幾戶農家都會進出這邊的道路，所以，希望能夠協助將道路修復，而今天就邀請了市府觀光局、工務局及公所現場會勘，在討論後決定，由市府觀光局找經費，由公所施工，便橋會在年底進行搶修，讓居民有一條安全回家的路。