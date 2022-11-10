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金山六股里頂樓菜園再升級 長輩種菜很療癒

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區六股里活動中心頂樓的可食地景再升級，長輩除了聚會、上課，還可以種菜、顧植栽，療癒一下。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區六股里活動中心頂樓的可食地景再升級，長輩除了聚會、上課，還可以種菜、顧植栽，療癒一下。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區六股里活動中心頂樓的可食地景，去年水保局補助下，搭建了六座植栽架，今年里長鐘鼎平再度申請水保局補助經費，又添了五座，現在六股里的頂樓可食地景具規模，讓來活動中心活動的長輩，除了聚會、上課，還可以種菜、顧植栽，療癒一下。

六股里長鐘鼎平說，現在有事沒事自己與志工或是來到活動中心聚會的長輩，都會上來看看這些蔬菜，拔拔雜草或是施肥，而今年的設備甚至有再度升級，因為金山天氣好時豔陽高照、下起雨來又陰雨綿綿好幾天，為此也在每一個架子上都加設了黑網遮陰，讓植物與蔬果可以長得好，不受氣候所影響。

六股里民也來巡田水說，今年多了黑網，不但可以遮陰也可以遮陽，讓作物的存活率更高。而近來氣候即將入冬，挑選適合冬天生長的葉菜類，像是地瓜葉、紅菜等等，希望能夠順利收成，提供給共餐活動使用。

不僅是可食地景的面積增加，還有一旁樓梯，里長也為長輩們加裝了扶手用以及避免掉落的欄杆，就是要讓來到頂樓照顧蔬果的長輩行走更安全，而未來這些蔬果收成也將為活動中心的共餐加菜，里長也期待明年度能夠再增設一座植栽架與改善頂樓地板，讓可食地景空間更完善，長輩種起菜來也可以更安全。

金山 聚會 水保局

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