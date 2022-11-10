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集結教育成果發專書 柯文哲盼下任市長續推動

中央社／ 台北10日電

台北市長柯文哲任期即將屆滿，在今天發表集結任內教育政策成果及展望的專書「讓教育成為城市的榮耀」，期盼下一任市長無論是國際教育、實驗教育、技職教育等都要繼續推動。

台北市教育局今天舉辦「讓教育成為城市的榮耀」專書發表會，柯文哲致詞表示，這是台北市教育政策的總檢討，要感謝教育局同仁、教師協會、各校校長及家長會的協助，「我們教育表現強到不用買廣告就第一名」。

柯文哲細數，智慧教育方面，除了超過千萬人次使用的酷課雲外，已經做到所有校園都有光纖網路、每個教室有免費wi-fi及85吋觸控螢幕；國際教育部分，送了9000名學生出國、招待1.4萬名日本高校生來台，讓人走出去，並讓世界走進來。

柯文哲指出，台北市現在有78所雙語教育學校，這會改變台灣的國家性格，要堅持下去；實驗教育則達到2000多名學生，並成立亞洲第一所網路實驗學校，未來實驗學校數量目標為5%，要改掉現有的填鴨式教育，建立起不怕失敗的環境跟文化。

柯文哲繼續分享技職教育、學前教育、特殊教育、終身教育等成果與願景，他強調，很多東西不是一、兩天就可以解決，希望下一屆市長一定要繼續推動，在這些基礎上不斷往前進，因為改變國家要靠教育。

教育局補充，為了引領台北市教育未來發展及延續經營，已相繼發布學前、實驗、資賦優異、身心障礙、樂齡等10冊教育白皮書及2本校園工程工具書，明年教育總體經費更高達新台幣669.88億元，是近10年來最多。

台北市長 柯文哲 教育局

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