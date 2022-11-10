影／廣慈社宅路面地磚噪音擾民 北市議員批猶如豆腐渣工程

台北市議員戴錫欽今天表示，台北市長柯文哲之前才風光舉辦「廣慈社宅入厝趴」，但有民眾向他陳情，社宅E區停車場路面的地磚在車輛經過時不時發出聲響，讓周邊民眾半夜被吵醒，甚至有人出現幻聽現象，施工品質根本是「豆腐渣工程」。台北市都發局回應，已發現缺失，廠商已著手修理，預計一周內可以完成改善。

戴錫欽表示，民眾向他陳情，從10月26日起，車輛行經廣慈社宅E區停車場、大道路121號對面時，路面地磚不時發出「咕嚕咕嚕」聲響，導致周邊民眾半夜不時被吵醒，甚至出現幻聽狀況。

戴錫欽說，他調查後發現，地磚發出聲音是因為日前連續幾天下雨，雨水沖刷地磚下方的沙土，讓地磚間鬆脫不平整，車輛行經時就會發出聲音，該路面由混凝土地磚鋪設，是「廣慈Ab標統包工程」的施作項目，預算近45億元，目前尚未驗收。

戴錫欽說，該道路的施工品質如同豆腐渣工程，更離譜的是，北市府還在10月底時派員修繕，但沒想到過幾天，同樣的情況再次發生，他也質疑，前幾天台北市除偶有雨外，並沒有豪雨與強降雨，地磚下沙土怎麼會被沖刷？

戴錫欽說，他要求市府應儘速派員了解改善，在提改善方案前，應了解該路段的工程規劃及路面材質選擇，是否合乎實際需求，以及通盤調查廣慈社宅啟用迄今所引起的民怨，並參酌地方民意，儘速提出改善方案。

都發局住宅工程科正工程司何家偉指出，確實接獲周邊住戶投訴，道路目前仍在驗收程序，他們會請廠商改善，日前已發現缺失，原因是雨水沖掉沙子，導致路面不平，車子行經時就會發出「鏗鏗鏘鏘」的聲音。

何家偉說，廠商10月底已修理一次，但10月28日又因下雨沖走泥沙，廠商也很無奈，最後決定不再使用沙子，要更換材質，將移除磚頭改鋪柏油，成本由廠商自行吸收，會在一周內改善。

何家偉說，按規定廠商有30天改善期，前陣子廠商因持續下雨無法到場處理，昨天天氣放晴後廠商就開始修理，對於造成民眾不便感到抱歉。