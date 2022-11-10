新北耶誕城 民譏成歡樂廣告城

2022新北歡樂耶誕城即將於明天展開，近日試燈已經吸引不少家長帶孩子前來參觀，但有家長反映市府廣場周邊設置各種廠商廣告或攤位，孩童遊樂設施只有旋轉木馬和冰屋戲雪池兩種設施，嘲笑歡樂耶誕城變歡樂廣告城，新北市觀旅局則表示，大型活動需要更多合作品牌參與，讓活動內容更加豐富。

2022新北歡樂耶誕城今年第12周年，活動主題集結迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR，打造耶誕派對。今年新北歡樂耶誕城包括化身銀色雪白之城，活動自11月11日到明年1月2日。

而近來耶誕城試燈，已經吸引不少民眾前來觀賞，但有家長發現耶誕城周邊布置各式各樣大型廣告，包含飲料、運動用品、航空公司各廠商都有，甚至還有汽車展售攤位，各角落都有廣告占據，耶誕城市民廣場中也有不少餐飲業者攤位，但孩童遊憩設施卻僅有兩樣。

林姓家長批評，歡樂耶誕城就已經點名目的是為了帶給市民歡樂，但整個市民廣場到處充斥廣告與攤位，真正能讓孩童玩樂的設施卻少得可憐，嘲笑太多的廣告設施根本就是歡樂廣告城，而非歡樂耶誕城。

新北市議員廖宜琨批評，市府今年在歡樂耶誕城花了近7千萬元，整個場區卻充滿各式各樣廠商廣告，質疑已經砸下重金，為何還需要這麼多廣告收益？孩童的遊憩設施少得可憐，認為歡樂耶誕城已經背離歡樂意義，要求觀旅局未來辦理活動時應考量民眾感受，不該將政府活動辦得如此商業化。

新北市議員劉美芳表示，市府與廠商合作時，應考量合約的公平性，如果廣告以及商品所得利益足夠，是否該回饋更多兒童休憩互動式遊具？斥資近7千萬元的歡樂耶誕城少有兒童遊憩設施將影響遊客的觀感。