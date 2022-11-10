新北耶誕城 民譏成歡樂廣告城
2022新北歡樂耶誕城即將於明天展開，近日試燈已經吸引不少家長帶孩子前來參觀，但有家長反映市府廣場周邊設置各種廠商廣告或攤位，孩童遊樂設施只有旋轉木馬和冰屋戲雪池兩種設施，嘲笑歡樂耶誕城變歡樂廣告城，新北市觀旅局則表示，大型活動需要更多合作品牌參與，讓活動內容更加豐富。
2022新北歡樂耶誕城今年第12周年，活動主題集結迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR，打造耶誕派對。今年新北歡樂耶誕城包括化身銀色雪白之城，活動自11月11日到明年1月2日。
而近來耶誕城試燈，已經吸引不少民眾前來觀賞，但有家長發現耶誕城周邊布置各式各樣大型廣告，包含飲料、運動用品、航空公司各廠商都有，甚至還有汽車展售攤位，各角落都有廣告占據，耶誕城市民廣場中也有不少餐飲業者攤位，但孩童遊憩設施卻僅有兩樣。
林姓家長批評，歡樂耶誕城就已經點名目的是為了帶給市民歡樂，但整個市民廣場到處充斥廣告與攤位，真正能讓孩童玩樂的設施卻少得可憐，嘲笑太多的廣告設施根本就是歡樂廣告城，而非歡樂耶誕城。
新北市議員廖宜琨批評，市府今年在歡樂耶誕城花了近7千萬元，整個場區卻充滿各式各樣廠商廣告，質疑已經砸下重金，為何還需要這麼多廣告收益？孩童的遊憩設施少得可憐，認為歡樂耶誕城已經背離歡樂意義，要求觀旅局未來辦理活動時應考量民眾感受，不該將政府活動辦得如此商業化。
新北市議員劉美芳表示，市府與廠商合作時，應考量合約的公平性，如果廣告以及商品所得利益足夠，是否該回饋更多兒童休憩互動式遊具？斥資近7千萬元的歡樂耶誕城少有兒童遊憩設施將影響遊客的觀感。
新北市觀旅局則表示， 今年市民廣場上除有雪寶主題耶誕樹及光雕投影，廣場有提供冰宮旋轉木馬及冰屋戲雪池，並設置特色市集等在地或異國美食。站前廣場有小火車、鋼鐵車免費遊樂設施。雙主燈區內設置超過45座的藝術裝置及絕美光廊，表示大型活動需要更多合作品牌參與，讓活動內容更加豐富。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言