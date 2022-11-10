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北市公布酒駕累犯14人 男子3度毒駕遭罰39萬元

中央社／ 台北10日電

北市交通局今天公布酒駕累犯名單14人，其中張男為3次毒駕累犯，累計遭罰39萬元並吊銷駕照。交通局也提醒，年關將至，民眾若有飲酒需求，務必遵守酒後、宿醉不開車。

台北市交通局今天上午舉行視訊記者會，交通事件裁決所公布酒駕、毒駕累犯名單14人，今年累計公布83人。此次名單中，8人為2次酒駕累犯、5人為3次累犯，另外1人為2次拒測累犯。

在酒駕名單中，張男為3次毒駕累犯，他2月21日駕駛汽車在成功路遭攔停，同月24日又騎機車在新民路被攔停，接著4月時在民權東路六段被警方攔下開單，累計罰鍰已達新台幣39萬元。

裁決所指出，酒駕、毒駕或拒測累犯，騎機車者處罰鍰9萬元、駕駛汽車罰12萬元，第3次以上累犯再加罰9萬元，且累犯均會公布姓名、照片並吊銷駕駛執照3年、吊扣汽機車牌照2年，罰鍰逾期未繳納還會移送法務部執行分署辦理強制執行。

交通局交通安全科長彭志文在會中表示，考量疫情趨緩，尾牙或飲酒活動將更加熱絡，為避免酒駕憾事發生，警察局交通警察大隊已開始執行「取締酒後駕車大執法」專案，在易發生酒駕時段與路段加強執法。

彭志文指出，10月份共取締373件酒駕，較去年同期增加105件，從取締數據來看，凌晨0到6時是酒駕高峰時段，宿醉酒駕的情形也有增加趨勢，提醒市民，除了喝酒不開車，宿醉同樣會影響駕車行為，造成風險。

彭志文提醒，想盡興喝酒又安全到家，可以請親友接送、搭計程車或使用代駕服務，台北市目前有9家合作業者提供酒後代駕，可以透過7-11 ibon、「臺北好行」APP或酒後代駕專線（手機撥打55850、巿話撥打0800-055-850）預約。

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