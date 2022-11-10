新北耶誕城明登場 市集攤位今起開放報名

新北市歡樂耶誕城明天即將登場，每年結合新北耶誕城舉辦耶誕市集，今年耶誕市集將於12月2日至4日為期3天展售，今經發局並開放80個參展攤位接受報名，受理期間至11月16日下午5點止。

「2022新北耶誕市集」展售會展售攤位自即日起開放業者報名，經發局長何怡明表示，新北耶誕市集已經邁入第9年，成為新北歡樂耶誕城最具代表性的商展活動，即使前兩年疫情最嚴重的時刻，耶誕市集仍創造了單日超過250萬元的營業額，今年再次舉辦為期3天耶誕市集，盼透過耶誕市集刺激經濟，帶動庶民經濟復甦。

經發局表示，新北耶誕市集預計於12月2日至4日為期3天展售開放名額為80個參展攤位，凡是領有新北市府核發公司登記、商業登記或工廠登記業者，或者是登記於外縣市但在新北市設有分店的店家均可報名參展。受理期間至11月16日下午5點止。