響應節能減碳 台北市12月試辦路邊汽車無紙化開單

為持續推動智慧城市及配合台北市非現金、無紙化政策，響應節能環保，台北市停管處繼今年7月1日推動路邊機車無紙化開單政策，今年12月1日起將試辦路邊汽車「計次」收費路段無紙化開單，而電動機車停車免費優惠也持續辦理。

停管處指出，今年7月1日推動路邊機車無紙化開單政策後，目前使用率約14.5％，實施以來已減少44萬4443張停車繳費通知單，減少6.3噸碳排放，成效良好，因此，今年12月1日起將試辦路邊汽車計次收費路段無紙化開單。

此政策將於11月15日開放線上註冊，民眾可於「停車費一站式服務網站」（ https://parkingfee.pma.gov.taipei/ ）註冊，之後登入「車主專區」，點選「車主修改」，在「綁定車輛」選單中，選「新增車輛」，輸入車牌號碼並勾選「開單無紙化申請」，隔天即生效。

停管處提醒，停放混合費率路段（平、假日時段分別計次或計時收費）路段車輛，在計次收費時段也採無紙化開單，計時收費時段仍開立實體繳費單。

另外，為配合台北市綠能、E化政策及推廣使用電動機車，凡經公路監理機關登記在案的電動機車，可在停管處所轄路邊停車格及路外停車場享電動機車停車免費優惠。

停管處表示，電動機車停車免費自實施以來成效良好，目前北市電動機車登記數達7.53％，在電動機車登記數占北市機車登記數達13.5％前，將持續以停車免費措施鼓勵民眾汰換燃油機車，市府每年將檢討電動機車持有率，並公告次年電動機車停車費率。

另也提醒，停管處所轄29處路外停車場內設有電動機車電池交換站，以及54處停車場內設有充電座可提供民眾免費充電使用，盼以友善的充電、換電環境鼓勵民眾使用電動機車。