1111不只是光棍節 新北8區強化地政重視

明天11月11日外界多知道是光棍節，其實同天也是地政節，地政節為中國土地改革協會於68年前為加強各界對土地改革運動的重視，訂定每年11月11日為地政節。新北市8區地政事務所也將在明天舉辦各式活動吸引民眾參加，喚起民眾對於地政業務重視。

三重地政事務所於明日上午10點將於該所8樓服務大廳舉辦「地政揪甘心，與您心連心」地政節活動，現場參與遊戲民眾可獲得精美小禮。新店地政所明上午9時起至11時11分止，在該所13樓大廳舉辦行動代號:111飛鏢積分挑戰賽，當日洽公民眾參與活動有機會獲得限量小禮物。

中和地政所明天上午11時11分在1樓大廳舉辦「地政1問1答 扭出好運氣」，民眾收聽該所「中和地事台」Podcast頻道最新一集節目，即可玩扭蛋1次。板橋地政事務所明天上午9時30分至11時於一樓大廳舉辦「界標．標界」宣導，參與活動的民眾可獲得實用小禮1份。

新莊地政事務所明天上午9時30分至11時30分於一樓舉辦「地政雙十一 彈珠智多星」活動。汐止地政事務所明天上午9時至12時於1樓大廳舉辦「土土知識家」宣導活動贈送文宣禮品。

淡水地政事務所明舉辦「地政雙十一 投進你的心!」，上午9時至11時至該所參與問答民眾可獲得精美禮品。樹林地政事務所訂於明天上午9點至11點，於該所1樓大廳舉辦「地政雙11好運骰出來」活動。

樹林地政所表示，地政節是中國土地改革協會為加強各界對土地改革運動的重視，喚起各界積極推動土地改革工作，訂定每年11月11日為地政節。為與民眾宣導各項地政業務，設計多個地政相關題目，於地政節舉辦「地政雙11好運骰出來」活動，凡於活動時間到該所洽公的民眾，就可參加抽題目得好禮。