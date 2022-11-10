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搭歡樂耶誕城開城 NewTaiPAY註冊就送新北幣

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北耶誕月，資訊中心結合NewTaiPAY註冊及抽獎活動推廣新北幣及行動支付。圖／新北資訊中心提供
新北耶誕月，資訊中心結合NewTaiPAY註冊及抽獎活動推廣新北幣及行動支付。圖／新北資訊中心提供

新北歡樂耶誕城明日開城，民眾將可欣賞到超美光雕秀及豐富市集，新北資訊中心也藉此推廣新北行動支付NewTaiPAY，民眾只要於開城期間起，到市府一樓大廳推廣攤位完成首次下載註冊等相關流程，即可獲100點新北幣；已註冊民眾亦可參加抽獎活動，爭取最大獎新北幣1萬點。

資訊中心表示，市府持續打造永續智慧城市與數位經濟生態圈，推出新北行動支付NewTaiPAY，這次結合新北歡樂耶誕城活動，自11月11日開城日起至明年1月2日，活動期間每日限量提供新北幣好康優惠，民眾只要在市府1樓大廳NewTaiPAY推廣攤位完成首次下載及註冊，即可向現場工作人員領取100點新北幣之專屬回饋金優惠碼。

資訊中心指出，已註冊過NewTaiPAY的民眾也別失望，可參加抽獎活動，只要到新北市政府1樓大廳NewTaiPAY攤位拍照並上傳至個人FB或IG，加註標籤並設定公開分享，即可參加抽獎，首獎可獲得新北幣1萬點、二獎8000點、三獎1000點。

資訊中心說明，抽獎活動共兩波，第一波於11月11日至12月10日，加註標籤為「 #感恩有你NewTaiPAY」；第二波於12月11日至明年1月2日，加註標籤為 「#耶誕有禮NewTaiPAY」。每波抽出20名幸運民眾，詳細活動內容及後續得獎名單公布於新北市政府資訊中心粉絲團。

資訊中心補充，NewTaiPAY以數位經濟生態圈為發展核心，結合智慧行動支付工具及市政互動獎勵機制方式發放新北幣，其幣值等同現金可前往特約店家消費或折抵，目前NewTaiPAY結合新北幣已可在全國萊爾富、OK與市府各大商圈特約店家消費折抵使用，線上商城並已同步上線提供服務。

新北耶誕月，資訊中心結合NewTaiPAY註冊及抽獎活動推廣新北幣及行動支付。圖／新北資訊中心提供
新北耶誕月，資訊中心結合NewTaiPAY註冊及抽獎活動推廣新北幣及行動支付。圖／新北資訊中心提供
新北耶誕月，耶誕有禮布景。圖／新北資訊中心提供
新北耶誕月，耶誕有禮布景。圖／新北資訊中心提供

歡樂耶誕城

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