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曾任5屆前台北縣議員柯玟伶肺臟癌過世 最後一次露面是替姪女造勢
曾任5屆的前台北縣女議員柯玟伶11月5日不敵肺臟癌病魔，享年75歲。柯玟伶最後一次公開露面，是在10月24日為姪女柯又方競選三重重新里長的競選總部成立大會，柯玟伶抱病參加，在台上還掉下眼淚，不過柯玟伶卻在近日因肺臟癌離世，等不到最後開票當天。
柯玟伶擁有政治大學、台灣大學碩士學歷，還曾留學美國伊利諾州立大學，在三重、蘆洲不少社團任職過，併當過台北縣議會9至13屆議員，地方知名度高。
柯柯玟伶的弟弟柯雲鵬也曾經擔任過重新里長，本屆輸2票落選後，這次柯玟伶派出女兒柯又方參戰，要對決現任里長李榮欽。
據悉，柯玟伶10月24日抱著病軀為姪女站台，助講時講得激動、淚流滿面，據地方人士透露 ，柯玟伶可能想快點好起來，在為姪女站台後，她選擇開刀治療，沒想到11天後，無緣見到姪女最後是否能成功當選，就於5日晚間肺臟癌離世。
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