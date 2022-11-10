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新北耶誔歡樂明天開城 旅宿業強化自衛消防編組 提供安心旅宿
新北歡樂耶誕城即將於11月11日開城，根據以往統計，新北耶誕城開辦以來曾達到平日單日10萬人、假日15萬人的人潮，新北市政府除要求警方加強交通疏導，也要求消防加強旅宿業的安全，板橋區台北新板希爾頓酒店為保障耶誕城期間，區域住宿旅客的安全，昨天委請消防局派員協助指導員工熟悉自衛消防編組各項工作及相關消防設備操作。
消防局第一救災救護大隊派員針對災害發生當下員工應如何進行初期通報及安撫民眾避免造成恐慌、滅火器及室內消防栓操作方式、疏散引導旅客逃生時需注意防火區劃的完整，避免濃煙流竄影響逃生及需與消防人員交接旅客名單、平面圖及萬能卡等意事項，並藉由情境演練考驗酒店員工對於臨時災害發生時的緊急應變，讓所有員工於災害發生時的處置相關流程有基本了解。
「多一分準備，就能少一分災害。」第一救災救護大隊大隊長羅凱文表示，一大隊自5月起就針對轄內112家具有潛勢大量傷患場所制訂火災預防策略，進行場所消防設備、防火區劃及自衛消防編組檢視，以確保場所消防設備勘用及員工能於災害發生時熟悉應變要領，對台北新板希爾頓酒店對於場所及入住旅客安全相當重視表示讚許，希望藉由此次演練加強員工的防火知識，藉以提升酒店員工自救與應變能力，以達預防災害及減少災害之目的，並希望新北耶誕城活動其間達成零災害、零事故的目標。
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