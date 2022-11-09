柯有倫闖關成功拍微電影 海大貢寮USR研發特色好物

國立台灣海洋大學USR貢寮團隊在地深耕3年，將貢寮的農水資源打造出許多特色好物，吸引藝人柯有倫慕名而來，挑戰蒐集海大教授研發的各式產品，體驗團隊在地努力的足跡，並拍成微電影。

近年積極參與實境節目的柯有倫，日前完成闖關，他憑著各種線索，找到海大貢寮USR（大學社會責任實踐計畫）團隊研發產品的推廣基地「海洋驛站-龍門分站」各個關卡。第一次吃到鯖魚酥和鯖魚蛋捲，學會製作山藥米鬆餅、山藥Q糕等。

柯有倫還為在地老人家送餐，跟高齡海女阿嬤、貢寮福連里長吳文益、卯澳社區發展協會理事長吳享蓉等用餐，瞭解海女文化。在貢寮區長鍾耀磊的協助下，柯有倫闖關速度加快很多。

海大與貢寮區公所合作，利用資源共享概念，提供貢寮在地居民、尤其老人家可預約巴士「貢乘（共乘）」，為加速抵達卯澳，柯有倫試用海大特聘教授游明敏開發的App，預約叫車「幸福巴士」，發現很好用。

有了幸福巴士，柯有倫將所有闖關獲得的團隊研發好物蒐齊，挑戰成功，獲得「彩蛋」是阿松商行林愛花的山藥米蛋糕，更進一步瞭解海大如何在研發產品成功後，技術轉移在地商家，創造出新的消費和生產模式。

柯有倫說，會跟著海大教授們一起用力推廣貢寮好物和里山里海的美好生活。

負責實境拍攝3年，共同教育中心助理教授許文宜說，柯有倫勇敢到貢寮挑戰，頂著大太陽，一一闖關把海大貢寮USR團隊在地關懷的足跡以及研發的特色好物全都蒐集齊全。

國立台灣海洋大學-逗陣來貢寮-打造共生共存共享的山海美境 【型男奶爸柯有倫】 微電影投票網址：https://2022usrexpo.org/exhibition-video/USRC-040