「映台北」影展開跑 台北探索館發現劇場變身復古場景

台北探索館20周年，台北市政府觀光傳播局今天表示，觀傳局策畫「映台北」影展，透過六部與台北相關經典電影，帶民眾穿越時空，感受不同年代的城市魅力與生活點滴，台北探索館四樓發現劇場空間更布置成復古劇場，有柑仔店、理髮廳等懷舊場景，歡迎民眾參觀拍照，活動期間觀影或和場景合照打卡，就有機會獲得限定版「映台北手機架」。

觀傳局今天下午在台北探索館舉辦慶生會，播放已故藝人豬哥亮代表作「大稻埕」，映前開場時，人氣吉祥物熊讚更端著氣球生日蛋糕驚喜現身，全場興奮歡呼，一起為探索館慶生。

觀傳局局長劉奕霆表示，這次影展一共放映六部影片，「再見台北」、「我是一片雲」、「戀戀風塵」、「飲食男女」、「藍色大門」、「大稻埕」，每部都和台北相關，也是影史經典，影片可見很多大明星，如歌手文夏、重量級影帝影后林青霞、秦漢、秦祥林，與新一代影后桂綸鎂等人的年輕身影，希望透過觀影體驗，讓更多人看見台北不同時代的樣貌以及生活故事。

觀傳局表示，台北探索館的自2002年成立以來透過不同的策展主題，讓大家了解台北的生態、人文、歷史，20年館慶也特別在館內埋設20個「尋寶點QRcode」，掃描即可回答台北相關知識題，每一題的答案都在館內的展覽中，民眾只要答對，就有機會獲得限量「映台北帆布提袋」，鼓勵大家深度「探索」展館，了解城市故事。