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「映台北」影展開跑 台北探索館發現劇場變身復古場景

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
熊讚慶祝台北探索館20周年。圖／觀光傳播局提供
熊讚慶祝台北探索館20周年。圖／觀光傳播局提供

台北探索館20周年，台北市政府觀光傳播局今天表示，觀傳局策畫「映台北」影展，透過六部與台北相關經典電影，帶民眾穿越時空，感受不同年代的城市魅力與生活點滴，台北探索館四樓發現劇場空間更布置成復古劇場，有柑仔店、理髮廳等懷舊場景，歡迎民眾參觀拍照，活動期間觀影或和場景合照打卡，就有機會獲得限定版「映台北手機架」。

觀傳局今天下午在台北探索館舉辦慶生會，播放已故藝人豬哥亮代表作「大稻埕」，映前開場時，人氣吉祥物熊讚更端著氣球生日蛋糕驚喜現身，全場興奮歡呼，一起為探索館慶生。

觀傳局局長劉奕霆表示，這次影展一共放映六部影片，「再見台北」、「我是一片雲」、「戀戀風塵」、「飲食男女」、「藍色大門」、「大稻埕」，每部都和台北相關，也是影史經典，影片可見很多大明星，如歌手文夏、重量級影帝影后林青霞、秦漢、秦祥林，與新一代影后桂綸鎂等人的年輕身影，希望透過觀影體驗，讓更多人看見台北不同時代的樣貌以及生活故事。

觀傳局表示，台北探索館的自2002年成立以來透過不同的策展主題，讓大家了解台北的生態、人文、歷史，20年館慶也特別在館內埋設20個「尋寶點QRcode」，掃描即可回答台北相關知識題，每一題的答案都在館內的展覽中，民眾只要答對，就有機會獲得限量「映台北帆布提袋」，鼓勵大家深度「探索」展館，了解城市故事。

觀傳局表示，為了讓映台北活動更具有主題性，影展期間觀傳局也將台北探索館四樓發現劇場空間佈置成復古劇場樣貌，除了可見舊式的影城售票口，更邀請插畫家「藥島」為映台北繪製專屬復古風海報，畫面藏有彩蛋，多間台北經典老戲院招牌都現身其中，躺在中央的少年彷彿作著「台北夢」。除了戲院，還有柑仔店、復古理髮廳等場景佈置，歡迎民眾前來參觀拍照，凡與懷舊佈景合影並上傳個人臉書或IG分享，即可以兌換限量「映台北手機架」，數量有限，送完為止。

觀傳局長劉奕霆（左）和熊讚（右）慶祝台北探索館20周年。圖／觀光傳播局提供
觀傳局長劉奕霆（左）和熊讚（右）慶祝台北探索館20周年。圖／觀光傳播局提供
搭配映台北影展活動，台北探索館四樓發現劇場空間布置成復古劇場。圖／觀光傳播局提供
搭配映台北影展活動，台北探索館四樓發現劇場空間布置成復古劇場。圖／觀光傳播局提供

觀傳局 劇場 大稻埕

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