淡水古蹟博物館推Podcast 大玩穿越梗

淡水古蹟博物館Podcast「淡博名利」最新一季大玩時下最夯的穿越哏，把時間點拉回160年前，在淡水街頭訪問各行各業的開港趣事。淡古表示，他們還推出線上聲歷版本的Ｐodcast，衝上政府類排行榜第一名，人氣相當高，歡迎民眾一起線上收聽。

新北市立淡水古蹟博物館的Podcast「淡博名利」現正熱播全新一季，以調查研究報告「淡水開港相關展示史料蒐集」的內容為主，抽絲剝繭出具代表性史料，以穿越哏、YouTuber街訪的多元形式創新編製，帶大家重回160年前淡水開港設關的時光。

本季活動內容趣味性十足，包括薑汁啤酒的由來、聖誕運動大會、馬戲團被丟石頭的鬧劇、拔了2.1萬顆牙的馬偕、第一所女學堂的課程、對蚊子的誤解、像極了愛情的永租契約、會唱歌的魚及求婚失敗的外國職員等，真實的奇聞軼事，保證令人耳目一新。

淡古館長黃麗鈴指出，今年是淡水開港設關160周年暨馬偕來台150周年，他們推出「港動淡水」系列活動，內容豐富多元，包括主題特展、戲劇表演、文化行旅，並辦理專業講堂及國際論壇等，其中「關關PASS！」特展身歷其境的展示手法，5月開展迄今已近40萬人次實地觀展。

黃麗玲說，他們還延伸推出線上「聲」歷其境Podcast版，更衝上政府類排行榜第一名。另外，友善平權的雙視設計「開港設關拚貿易」行動博物館也即將亮相，屆時民眾可用眼、手、耳來認識開港設關的盛況。

淡古表示，新北唯一的古蹟Podcast「淡博名利」主要由廣播金鐘獎得主吳宇軒（內克）化身為貫穿節目的記者「名利」，第三季的內容直接把情境穿越到1862年的淡水，6集節目中遇到的各種歷史人物與職人皆由館內同仁親自獻聲，經過前二季的訓練，館員已熟能生巧，立刻就能進入角色，發揮最大潛能，仿佛就生在當時。