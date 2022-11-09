新北市議員鄭宇恩產後復出拜票 民眾熱情支持

九合一地方選舉剩下17天，而尋求連任的民進黨新北市議員鄭宇恩，在上個月因為懷孕生產要準備當媽媽，在生產後在家做月子後，今(9)日上午鄭宇恩出關後的第一件事情就是立即投身到淡水清水街傳統市場進行掃街拜票，民眾給與熱情的回饋。

市議員鄭宇恩說，過去在做月子期間，因為都在家中無法出門，讓許多選民誤認為都沒有時看到人是不是沒有要選了，或是有些聲音指出，鄭宇恩是不是穩當選了而不出來，因此鄭宇恩更要破除這些聲音的疑慮，在做完月子後，馬上到傳統市場來尋求大家的支持，而現場也有許多攤商及民眾給與熱情的回饋。

鄭宇恩指出，在掃街的過程中，遇到許多的鄉親都關心她的身體有沒有顧好，或是叮嚀她要好好休養，但議員說選戰剩下不到18天的時間，真的要好好的出來與民眾爭取認同支持，就是希望年底打出一場漂亮的選戰。