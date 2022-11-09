新北市里長協會關心弱勢童 觀天下有線捐款支持

新北市里長服務協會做愛心，每年都會在過年前發送紅包關懷弱勢學童，而長期關心地方的觀天下有線電視公司今年也加入愛心行列，今(9)日捐款共襄盛舉一起關心汐止區各學校的小朋友。

觀天下有線電視經理陳文龍表示，新北市里長服務協會在理事長陳建興的帶領下，這幾年辦很多的公益活動，尤其關懷弱勢學生提供獎助學金方面做的非常好，所以，觀天下有線電視公司共襄盛舉，特別捐助經費，希望里長服務協會可以做更多的公益活動，嘉惠弱勢學生。

新北市里長服務協會理事長陳建興指出，里長服務協會持續在關心汐止區弱勢學童，現在已經邁入第四年，這次也是一樣，會到各學校去分發，趕在他們放寒假前，將紅包送到小朋友手上，讓他們過一個溫暖的春節。

陳建興說，這幾年很感謝各界一直幫忙一直贊助，今天觀天下有線電視公司也來贊助經費兩萬元，真的非常感謝，除了頒發感謝狀，到時候協會發送紅包給學童的時候，也希望觀天下能一起來參與這個活動。