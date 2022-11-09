城垛造型好吸睛 淡水紅毛城主題公園啟用

新北市淡水區淡水國民運動中心前的公八防災公園，在市府「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」的協助及指導下，打造以紅毛城為發想的共融兒童遊戲場，城垛造型好吸睛，營造淡水公園新亮點。

新北市議員陳偉杰表示，過去爭取經費還有場地會勘，終於在這次完成啟用，遊戲場域結合在地文化地標「淡水紅毛城」為意象，包含超大型磨石子溜滑梯、管狀滑梯、大小鑽爬孔、礫石遊戲坑及具挑戰性的攀爬設施等，另外藉由城垛造型的無障礙坡道連接城堡遊戲區加強整體意象的主視覺，期望讓兒童遊玩的同時也可以親近在地文化，寓教於樂。

崁頂里長盧春安也說，這個公園是新市鎮目前最大型的共融遊具公園，公8防災公園鄰近淡水國民運動中心、行政中心及輕軌捷運站，公園周邊為民眾休閒遊憩之主要場域，且公園周邊人行道串聯完整及大眾運輸交通便利，而未來還有公23，也會在近期完成，就是要打造新市鎮完善的休憩環境。

淡水區長巫宗仁表示，感謝陳偉杰議員協助經費爭取，蔡錦賢議員、鄭戴麗香議員、鄭宇恩議員全力支持及市政府經費的補助，讓淡水區公所能設計出結合紅毛城主題的共融兒童遊戲場，在遊樂中親近在地文化。後續公所將持續推動設置或更新轄內兒童遊戲設施，並提供民眾更好更完善及更多元的休憩及遊戲環境，讓淡水成為一個充滿歡樂及文化的宜居城市。