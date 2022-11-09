萬里仁愛之家好溫馨 十箱香蕉為長輩添營養
為了要照顧萬里區仁愛之家長輩的營養均衡，一直以來都相當關心仁愛之家長輩的市議員張錦豪，再度媒合汐止區在地的團體，臉書社群汐止聯盟帶來十箱當季盛產的香蕉，要讓長輩在飯後有水果可以享用，讓飲食攝取營養更均衡。
汐止聯盟李巧函說，汐止聯盟一直以來都相當關心長輩的健康生活，這次透過市議員張錦豪的媒合，特別挑選當季最新鮮的香蕉十箱、總重量共150公斤，外觀黃橙橙、看起來相當新鮮、飽滿，就是希望透過水果的捐贈要來為仁愛之家的長輩加菜，也要讓長輩品嚐新鮮吃當季。
市議員張錦豪服務處秘書陳國龍表示，感謝汐止聯盟看到萬里仁愛之家的需求，特別從汐止將最新鮮的水果送過來，這個善舉不只是照顧到偏鄉長輩，更加也為台灣的優質農產大力行銷，真的是相當用心也溫心。
新北市立仁愛之家秘書馮曉郁說，感謝市議員張錦豪媒合汐止聯盟的善心，遠從汐止送暖、送愛來到萬里，而這次送來的水果香蕉，仁愛之家也將趁著新鮮，於這一、兩天的午餐、晚餐用餐時段發送給長輩，讓長輩感受到來自社會的關心與溫暖，更要吃的新鮮又營養。
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