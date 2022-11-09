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萬里仁愛之家好溫馨 十箱香蕉為長輩添營養

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
新北市議員張錦豪媒合臉書社群汐止聯盟帶來十箱當季盛產的香蕉給萬里區仁愛之家長輩。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員張錦豪媒合臉書社群汐止聯盟帶來十箱當季盛產的香蕉給萬里區仁愛之家長輩。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要照顧萬里區仁愛之家長輩的營養均衡，一直以來都相當關心仁愛之家長輩的市議員張錦豪，再度媒合汐止區在地的團體，臉書社群汐止聯盟帶來十箱當季盛產的香蕉，要讓長輩在飯後有水果可以享用，讓飲食攝取營養更均衡。

汐止聯盟李巧函說，汐止聯盟一直以來都相當關心長輩的健康生活，這次透過市議員張錦豪的媒合，特別挑選當季最新鮮的香蕉十箱、總重量共150公斤，外觀黃橙橙、看起來相當新鮮、飽滿，就是希望透過水果的捐贈要來為仁愛之家的長輩加菜，也要讓長輩品嚐新鮮吃當季。

市議員張錦豪服務處秘書陳國龍表示，感謝汐止聯盟看到萬里仁愛之家的需求，特別從汐止將最新鮮的水果送過來，這個善舉不只是照顧到偏鄉長輩，更加也為台灣的優質農產大力行銷，真的是相當用心也溫心。

新北市立仁愛之家秘書馮曉郁說，感謝市議員張錦豪媒合汐止聯盟的善心，遠從汐止送暖、送愛來到萬里，而這次送來的水果香蕉，仁愛之家也將趁著新鮮，於這一、兩天的午餐、晚餐用餐時段發送給長輩，讓長輩感受到來自社會的關心與溫暖，更要吃的新鮮又營養。

汐止 議員 萬里

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