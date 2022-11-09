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萬里多雨階梯溼滑 里長貼防滑條裝扶手欄杆

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公有市場旁階梯，常會有溼滑的狀況，里長王傑倫先貼上防滑條，而後又裝上了扶手欄杆，讓行人行走更安全。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區公有市場旁階梯，常會有溼滑的狀況，里長王傑倫先貼上防滑條，而後又裝上了扶手欄杆，讓行人行走更安全。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區公有市場旁有一處連接瑪鋉頂街與瑪鋉路的階梯，階梯直接串連兩條道路雖然方便，卻也因為萬里多雨時常會有溼滑的狀況，里長王傑倫為防止溼滑導致行人滑倒，特別在每一階的階梯上先貼上防滑條，而後又裝上了扶手欄杆，讓行人行走更安全。

萬里里長王傑倫說，連接瑪鋉頂街與瑪鋉路的階梯使用率相當高，日前也有民眾反應，碰上下雨階梯實在是有些濕滑導致行走起來都要特別小心，加上往來買菜的長輩也是相當多，因此除了先裝防滑條，再加裝了扶手欄杆，才能讓行人行走更有保障。

其實這處階梯原本寬度寬，行走時又沒有地方攙扶，因此路過時，不論是什麼年齡層都會感到缺乏安全感的感覺，都必須放慢腳步避免滑倒，現在多了防滑條與扶手欄杆，不論是碰上下雨天，或是上下階梯提重物，行人都可以行走的踏實又安心。

萬里

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