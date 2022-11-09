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侯友宜YT行銷在地美食 自爆可以一口氣吃10顆蛋

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）首度挑戰吃播行銷新北。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜（右）首度挑戰吃播行銷新北。圖／新北市新聞局提供

為讓民眾更貼近了解新北市之美，新北市新聞局推出YouTube與Podcast全新節目《今天好好說》，由新北市長侯友宜與新聞局長張愛晶聯手主持，要帶全台各地朋友一起探索新北。在節目首集中，侯友宜為了行銷新北在地美食，首度挑戰吃播，感性談及令他懷念的童年媽媽味 。

新聞局表示，節目開頭就揭露這個全新市政行銷節目，名稱是出自新聞局年輕同仁發想的諧音梗，借用雙主持人的姓名諧音，加深閱聽眾對新節目名稱的印象。《今天好好說》希望透過不同的主題好好向大眾介紹新北的蛻變之美。

節目還企劃了「新北厚厚呷」小單元，侯友宜現場品嘗手工現擀的新莊人氣爆漿蛋餅，邊吃邊與聽眾分享五股夏綠地華麗轉身的過程以及新泰塭仔圳未來的願景規劃，希望讓來到新北的所有人都能愛上新北的創新與傳統。侯友宜還分享了求學時便當裡暗藏的童年往事，回憶一顆蛋帶給他的感動與從小建立起的惜食態度，展現感性的一面。

開播首集主題鎖定「城市翻轉」，侯友宜跟聽眾分享他如何克服困難，整頓超過30年的五股垃圾山翻轉成為夏綠地，並且向外界預告未來塭仔圳的全新面貌。

張愛晶表示，推出《今天好好說》節目，希望讓大家利用通勤，或零星休息的片段時間，只要打開耳朵透過Podcast，或是打開手機透過YT，就能輕鬆了解新北大小事。未來每週將推出一集最新主題，並於「我的新北市」YouTube頻道播送影音版本，邀請大家透過不同收視頻道來關注及掌握新北市政資訊。

新北市長 侯友宜

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