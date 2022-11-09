與生態共融還將串連藝術 新北規畫打造白匏湖生態園區

新北汐止白匏湖地區過去曾是垃圾掩埋場，還遭倒廢土及磚瓦，已許久沒有人煙，但也因此在這數十年沈寂下，生態重新恢復，發現不少二、三級保育類動物。新北工務局規畫打造「白匏湖生態園區」，設保育區、緩衝區和遊戲區三大區域，未來還將結合周邊由紙風車劇團進駐的彈藥庫，盼串連融合成戲劇藝術與自然生態的園區。

工務局長詹榮鋒今在市政會議上報告工務局四年來成果，表示近年從「人本環境、美學文創、安居智能、永續生態」打造各項建設及前瞻規畫，包含用路環境、城市美學、社區及建築安全、永續發展等，像三貂嶺生態隧道就讓建設與大自然共存，未來也將把白匏湖打造成秘境生態園區，讓民眾體驗都會淺山的豐富生態及湖光山色。

據了解，汐止白匏湖過去曾是谷地，過去曾被濫砍濫伐與濫倒廢土，再加上傾倒建築廢土，荒煙漫草、不見人影，但隨著數十年的「沈寂」，生態如今也慢慢恢復，目前發現不少二、三級保育類動物，包含蟹獴、台灣藍鵲等，也成為汐止秘境。

工務局工程科長鄔豪中表示，整個園區約9.97公頃，園內有3個大小不同的湖泊，過去汐止鎮公所時代曾是垃圾掩埋場，地底埋藏17到22公尺的磚瓦、土石回填層，未來為在保持自然生態下建設，會以低密度開發方式打造白匏湖生態園區，包含自然保育區、緩衝區和遊戲區三大區域。

鄔豪中指出，土地大多都是國產署土地，市府不會大規模干擾自然生態，其中完全保育區會完全隔離，民眾看得到但無法接觸，目前待財產署完成土地撥用程序後即可動工，預計2025年完工。

另外，一旁第三彈藥庫目前在經發局與文化局協助下，由紙風車劇團進駐，內政部也宣布將在白匏湖臨近原女子看守所預定地興建1500戶社會住宅，並規畫40公頃的運動園區。