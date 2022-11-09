遶境亂放煙火引民怨 新北推輔導計畫、要求投保責任險

新北市每年約800場大小不一的遶境活動，但板橋江子翠日前才發生青龍太子宮遶境，一路施放煙火、鞭炮，留下滿地垃圾、檳榔渣、煙火，引發民怨，新北民政局除祭出最嚴厲裁罰，也從2020年起推動輔導計畫，如有規畫舞龍舞獅及陣頭等民俗技藝表演，則要求投保公共意外責任險，盼傳統宗教習俗與現代市民生活間取得平衡。

新北民政局說，新北有959間登記寺廟、近3000座神壇，每年約有800場大小不一的神明遶境活動。市府從2020年起推動輔導計畫，迄今約輔導270案。申請遶境活動，由區公所或警察分局召開協調會，邀集廟方代表與各單位與會，以評估參與陣頭人數、活動時間、路線及影響範圍，提醒廟方活動須注意的約制事項。

其中約制事項，包括晚上10時至早上8時不得施放爆竹煙火，禁放沖天炮、炮竹串接、堆疊，使用環保炮或電子鞭炮、配置專責人員隨時清除垃圾，以及宣導不飲用酒精飲品避免酒駕；警方並就遶境路段曾發生過的問題與廟方協調遶境路線，減少對當地交通造成衝擊，同時配置警力及義交協力疏導交通，及主動聯繫活動範圍的里長，提前通知里民活動時間，讓影響降至最低。

此外，如有規劃舞龍舞獅及陣頭等民俗技藝表演，因部分演出具有危險性，民政局也要求主辦單位，應擬定安全維護措施及投保公共意外責任險，以保障表演者安全及健康。

民政局長柯慶忠表示，宮廟民俗遶境活動是台灣特有文化，透過迎請神明巡行境內街道，祈安納福、消災除瘟，同時具有娛樂、心靈寄託等功能。新北長期推動宗教優質化，結合警政、消防、環保等單位之力，共同維護遶境活動安全與秩序，期在傳統宗教習俗與現代市民生活間取得最適平衡，也感謝各宗教團體的支持與配合，與市府一同為打造更優質的宗教慶典而努力。