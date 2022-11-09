藍營大咖南下助陣 南市議員蔡育輝競總周日成立

選戰進入倒數，尋求六連霸的國民黨台南市議員蔡育輝、市長候選人謝龍介，將於周日(13日)上午成立聯合競選總部，前總統馬英九、資深媒體人趙少康及「強哥」羅智強將南下站台，預料將吸引藍營支持者前往力挺。

蔡育輝長期經營大新營地區，所在的第一選區市議員選舉暗潮洶湧，為了不讓1席婦女保障名額拱手讓人，國民黨台南市黨部徵召女性新人姚正玉投入戰局，令尋求連任的國民黨提名老將蔡育輝、張世賢都很有危機感，憂心「三個和尚沒水喝」。

蔡育輝宣布聯合競總將在周日上午9點於新營服務處成立，他說，希望凝聚支持者力量為選舉展開最後10幾天衝刺，邀請前總統馬英九、資深媒體人趙少康及總統府前發言人羅智強站台，希望能為選情加分。

蔡育輝表示，近來他飽受「分票」傳言，讓他加深危機意識，選舉不到開票都有變數，拜託支持者堅持信念力挺。