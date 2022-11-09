市場改建重做都市計畫 柯文哲：環南外藏住三的要清掉

台北市長柯文哲任內最後一處改建開工的北投市場，預計2024年5月完工。柯文哲今天出席北投中繼場開幕，柯文哲說，他沒選票壓力所以可以講，他推動環南、第一果菜市場改建後，已經要求環南周邊也需要都市計畫重做，「將來環南市場蓋好之後，外面那些藏在住三的(攤販)，一定要清掉」，不過這個一定要好幾年前，就先溝通。

柯文哲也說，這次的北投市場改建，「也不能蓋好之後，外面生意比裡面還好，攤販比裡面還多，這個不行，至於要怎麼弄、怎麼改，需長期規畫，需要5、6年時間準備。」

對於柯提到市場外都市計畫重整及流動攤販整頓，市場處長陳庭輝表示，目前北投市場外的攤商約有600至700攤，未來會開始與外面攤商溝通，先以不影響交通動線為主，先取得各方認同，未來1、2年後，才會開始處理流動攤販力道，外面攤商未來勢必會反抗，但會持續溝通，北市府也會規畫進一步的想法與配套。

北投區豐年里長周江雪珠表示，公有市場攤位都是要抽籤，很多人抽不到才會到外面擺攤，尤其北投市場外，很多都是山上的阿公、阿媽下山，拿出自己種的竹筍、青菜下來賣，說要將這些人趕走，要趕到哪裡？北市府一定要先規畫配套，要顧及攤商生計才行。

至今已有40多年歷史的北投市場，因建物老舊窳陋，市長柯文哲下令改建，柯今天出席中繼場開幕表示，如果只有30秒，要看一個機關好壞，就是看廁所；但如果只有30分鐘，要看一個城市好壞就是看市場。他大概也是所有台北市長裡面，唯一最想要去動市場的人，他認為市場問題一定要解決，傳統市場老鼠跑來跑去、蒼蠅飛來飛去，這個不行。

柯也提到，市場改建相當困難，尤其是民選政府要去碰市場，是非常痛苦的事情，不過台北市最困難的環南市場開工之後，就有自信推動市場改建，這次任內最後一個開工的北投市場之後，未來包括信義市場、松南市場等，也會規畫改建。

柯也提到，因為「我沒有選票壓力，所以我可以講，我就要求環南周邊都市計畫要重做，裡面、外面那些藏在土地使用分區管理住三的那些，一定要清掉」，因議長陳錦祥曾經跟他講，蓋市場超過兩百億元，不能周邊都是很舊的房子，目前環南、第一果菜市場周邊都有在規畫7、8年的都市計畫重整。

至於這次的北投市場改建，柯說，「不能蓋好之後，結果外面生意比(公有市場)裡面還好，攤販比裡面還多，未來要怎麼弄？怎麼改？需要長期5、6年時間準備。」